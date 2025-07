Xiaomi SU7 tem tanto sucesso que até marcas rivais o estão a comprar

Em apenas um ano, a Xiaomi conseguiu conquistar um nicho no competitivo setor automóvel. Os seus carros são já referência e toda a indústria olha para eles com curiosidade. Este cenário toma agora novas formas e reforça o seu sucesso. Até marcas rivais o estão a comprar.

O sucesso destes carros elétricos é mais do que evidente, tendo em conta que existem longas filas para adquirir um na Chin. E estes clientes provavelmente não ficarão muito satisfeitos por alguns terem acabado nas mãos de concorrentes da Xiaomi. Na semana passada, várias testemunhas deram conta da presença do Xiaomi SU7 na Coreia do Sul, concretamente, várias unidades da versão Max deste carro.

Mas a Xiaomi não está a testar o carro para um futuro lançamento no país asiático, como já está a fazer na Europa com o primeiro Xiaomi SU7 Ultra registado na Alemanha. Estes carros foram importados e registados pela Hyundai, por incrível que pareça. Os veículos foram vistos perto das sedes da Hyundai e da Kia em Seul, bem como no centro de I&D da empresa em Hwaseong.

Foi confirmado que a Hyundai foi a empresa que recebeu a aprovação formal do governo local para operar estes veículos temporariamente “para fins de investigação”. Na prática, isto significa que aquele que será um dos maiores rivais da Xiaomi quando a empresa decidir expandir-se para o mercado global já se prepara para a sua chegada Estes veículos estão a ser analisados até ao mínimo detalhe para isso.

Estes SU7 Max foram importados da China, uma vez que a Xiaomi ainda não os vende na Coreia do Sul, e receberam matrículas temporárias do governo local, destinadas a veículos experimentais. Graças a estas matrículas temporárias para fins de investigação, é possível conduzir na via pública com veículos que ainda não foram aprovados para o mercado coreano.

Ironicamente, a Hyundai antecipou-se e verá em primeira mão porque é que o SU7 teve tanto sucesso no seu primeiro ano. Os engenheiros da empresa poderão testar e analisar o seu desempenho. Embora isto possa parecer pouco ético, é uma prática muito comum no setor. Desde que a Hyundai não copie diretamente a tecnologia ou o design da Xiaomi, provavelmente não terá problemas legais.

Estes registos surgem depois de o CEO da Hyundai, Euisun Chung, ter enfatizado a necessidade de ser competitivo, não só contra a Tesla, mas também contra novos rivais da China, como a BYD e a Xiaomi. De facto, existe uma certa ironia no interesse da Hyundai no Xiaomi SU7, tendo em conta que quando foi revelado, muitas pessoas apontaram semelhanças de design com o Hyundai IONIQ 6.