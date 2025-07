Samsung quer acabar com fugas de informação na One UI e já tomou medidas

Os leaks de informação do software da Samsung acabaram. Após meses de fugas de informação constantes da One UI 8, a empresa coreana decidiu desativar as portas de acesso antecipado que davam aos entusiastas da tecnologia e aos leakers uma visão privilegiada de versões inéditas. As regras mudaram e a informação fica agora limitada.

Até agora, os utilizadores curiosos conseguiam descobrir os ficheiros de firmware nos servidores da Samsung antes do início dos lançamentos oficiais. Estas primeiras versões revelavam frequentemente características futuras, alterações na interface do utilizador e ferramentas beta bem antes do previsto. Essa porta está agora fechada para todos.

Com um patch recente, a Samsung desativou o método utilizado para obter ficheiros de firmware de teste através de atualizações manuais. O patch aplica-se a toda a sua cadeia de ferramentas de atualização, cortando o acesso antes que qualquer investigador possa agir.

Estas fugas de firmware não foram apenas capturas de ecrã iniciais. Deram frequentemente à comunidade uma visão aprofundada sobre a direção de design da Samsung. Os utilizadores descobriram ajustes nas animações, novos modos de câmara, layouts multitarefa melhorados e melhorias nas rotinas de Partilha Rápida e Bixby.

Alguns leaks até sugeriram características do One UI 8.5 ou 9 antes de qualquer informação ser dita publicamente. Com o acesso ao firmware agora restrito, a única forma legal de testar as primeiras versões da One UI 8 será através dos programas beta oficiais da Samsung. Isto significa inscrever-se, aguardar pelas ondas de lançamento e seguir as regras.

Isto também significa muito menos caos. As funcionalidades só serão disponibilizadas ao público quando a Samsung decidir que estão prontas. Não vão estar acessíveis quando alguém as descobrir escondidas numa versão de teste.

Esta medida marca uma mudança na forma como a Samsung gere o sigilo do software. Seja para manter os spoilers afastados ou somente para adiar o inevitável, uma coisa é certa. A época de fugas de informação acabou. Não há apenas uma nova limitação, há um bloqueio completo e total a toda a informação.