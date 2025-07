Google Maps vai dizer adeus a este elemento social que está disponível há anos

Ainda que poucos conheçam e até usem, o Google Maps tem uma pequena rede social dentro das suas apps e do seu serviço. Esta está agora na lista para desaparecer, algo que a gigante das pesquisas vai fazer já em setembro deste ano. Nessa altura, todos os dados vão ser eliminados e vão deixar de poder seguir um colaborador do Google Maps ou de ter seguidores no seu perfil.

Google Maps vai dizer adeus a uma funcionalidade

Há vários anos que a conhecida e muito usada aplicação Google Maps oferece a possibilidade de seguir outros utilizadores para ver as suas avaliações, fotografias ou recomendações. Esta funcionalidade prática simplesmente desaparecerá a partir de setembro de 2025, sem que surja uma alternativa verdadeiramente integrada co mo serviço de mapas.

É uma pequena adição que passou despercebida a muitos, mas pode desiludir os frequentadores habituais. A partir de setembro de 2025, o Google Maps vai desativar permanentemente a funcionalidade que permite aos utilizadores seguir outros perfis ou ter seguidores. Todos os dados relacionados com estas ligações sociais (seguidores, contas seguidas) serão eliminados.

No entanto, este sistema oferecia uma forma única de partilhar as suas descobertas. Podia seguir um amigo que adorava boa comida ou um guia local ativo e encontrar facilmente as suas recomendações no separador "Para Ti". Sem comentários ou um feed de notícias tradicional, a funcionalidade evitava as armadilhas das redes sociais e, ao mesmo tempo, promovia a partilha de bons endereços.

Este elemento social que está disponível há anos

Oficialmente, a Google não especificou os motivos desta remoção. No entanto, a decisão segue uma série de simplificações recentes na aplicação. Na informação que partilhou, a Google especifica que as contribuições públicas (avaliações, fotos, etc.) permanecerão visíveis, dependendo das definições de cada utilizador. No entanto, já não será possível encontrar facilmente as publicações de um contacto.

Com a remoção das assinaturas, os utilizadores não vão ter de aceitar ou rejeitar seguidores no seu perfil restrito. Esta é forma clara do que está a ser removido do Google Maps. Por outras palavras, o vínculo direto entre os colaboradores será cortado e esta forma de aproximação social será quebrada.

Para quem quer continuar a ligar-se ou a descobrir perfis ativos, a Google está a redirecionar os utilizadores para a plataforma Local Guides Connect. Menos integrada no Maps, destina-se sobretudo aos membros mais empenhados do programa de colaboradores do Google Maps.