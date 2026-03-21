Fórmula E “invade” Madrid! Economia com impacto de 100 milhões de euros

Madrid recebe este sábado, pela primeira vez ,uma prova da Fórmula E. De acordo com as informações, o evento deverá gerar um impacto económico entre 80 e 100 milhões de euros na capital espanhola.

Apesar de durar apenas um dia, o impacto da Fórmula E surpreende. Segundo os responsáveis da competição, trata-se de um valor “muito elevado” para um evento tão curto, mostrando o potencial deste tipo de iniciativas.

Fórmula E Madrid: 30 mil espectadores, 4.000 empregos

Segundo a informação, a prova deverá contribuir para a criação de mais de 4.000 empregos locais, reforçando ainda mais o impacto económico na região.

A corrida no Jarama marca um momento histórico: é a primeira vez que a Fórmula E chega a Madrid, há um “sold out” total, com cerca de 30 mil espectadores. O evento é acompanhado por centenas de milhões de pessoas em todo o mundo.

A Fórmula E é um campeonato internacional de automobilismo onde os carros são 100% elétricos. Foi criado para promover a mobilidade sustentável e testar novas tecnologias que podem vir a ser usadas nos carros do dia a dia.

Citroën entrou na Fórmula E! Lugar da DS Automobiles vai ser ocupado pela Opel

A Citroën entrou oficialmente na Fórmula E na temporada 2025/26, através da sua divisão de competição Citroën Racing. Esta decisão marca o regresso da marca ao desporto automóvel internacional e uma aposta clara na mobilidade elétrica.

Segundo a própria marca, trata-se de uma “aventura elétrica, inovadora e apaixonante”, alinhada com a sua visão para os carros do futuro.

A competição de Madrid que se realiza este sábado coincide com novidades importantes na divisão de competição do grupo Stellantis, já que foi anunciada a saída da marca DS Automobiles. O seu lugar será ocupado pela Opel a partir da temporada 2026-2027. Segundo o CEO Florian Huettl, em declarações ao Pplware, a entrada na Fórmula E é um passo importante no caminho da Opel rumo a um futuro 100% elétrico.

Segundo Florian Huettl...

Este é o passo mais alto em termos de performance em corridas elétricas. É o momento certo para abrir um novo capítulo na nossa história. Estou absolutamente convencido de que a marca e a série atrairão muito mais fãs em todo o do mundo. Temos uma longa história de engagment no automobilismo e sempre fomos movidos pelo espírito de competição. A nossa ambição é clara: queremos vencer corridas e ganhar o campeonato. Queremo-nos tornar mais fortes na engenharia do nosso negócio e criar consciência de marca. Queremos produzir pilotos que possam vencer campeonatos. É parte da nossa filosofia como empresa dar oportunidades a jovens pilotos e proporcionar um ambiente onde eles possam crescer e se desenvolver. A nossa primeira equipa será uma mistura de experiência e jovens talentos.

Além da Citroën e Opel, o grupo Stellantis ainda tem a marca DS na competição.