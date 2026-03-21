Tesla volta a adiar aprovação do FSD na Europa, apontando agora para abril

A filial europeia da Tesla anunciou que concluiu os testes do veículo para a tecnologia Full Self-Driving (Supervised) (FSD) na Holanda. A data prevista para a aprovação foi adiada mais uma vez, de 20 de março para 10 de abril. O anúncio, que a Tesla apresentou como um progresso, revela ainda que não é esperada uma aprovação mais ampla em toda a Europa antes do verão.

Tesla volta a adiar o FSD na Europa

A Tesla Europe anunciou que "concluiu oficialmente a fase final de testes do veículo" para o FSD (Supervised) junto da autoridade rodoviária dos Países Baixos. Submeteu toda a documentação necessária para a aprovação da Resolução 171 da ONU e as isenções do Artigo 39. No entanto, a RDW ainda está a analisar internamente a documentação e o pacote de resultados dos testes.

A Tesla afirmou que a agência reguladora holandesa comunicou uma nova data prevista para a aprovação, 10 de abril, adiando a meta de 20 de março que o CEO Elon Musk tinha divulgado anteriormente. De notar que quando Musk afirmou que a RDW daria a aprovação em março, a RDW teve de o corrigir, dizendo que não era garantida qualquer aprovação.

A Tesla divulgou números de testes impressionantes para sustentar os seus argumentos- Mais de 1,6 milhões de quilómetros de testes do FSD (Full Self-Driving) em estradas da UE, mais de 13.000 viagens com clientes, mais de 4.500 cenários de testes em pista e milhares de páginas de documentação de conformidade que abrangem mais de 400 requisitos.

Agora a data aponta para abril

Após a aprovação dos Países Baixos, quando quer que ela venha de facto a ocorrer, os outros países europeus poderão reconhecer esta aprovação a nível nacional. Isto de acordo com as regras de reconhecimento mútuo da UE. A Tesla afirmou que prevê uma "possível aprovação em toda a UE durante o verão".

Um longo histórico de prazos não cumpridos Os proprietários europeus de Tesla já ouviram promessas sobre características avançadas de assistência ao condutor. Musk afirmou que o FSD seria lançado na Europa no verão de 2022. Tal não aconteceu. No final de 2024, a Tesla disse que a aprovação viria no início de 2025. Isso também não aconteceu.

Entretanto, os órgãos reguladores não têm exatamente aprovado as alegações da Tesla sem questionamentos. Quando a Tesla anunciou o calendário para a Holanda, no final de 2025, o RDW (Departamento de Investigação e Desenvolvimento da Holanda) contrariou a versão da Tesla, esclarecendo que apenas tinha estabelecido um calendário para que a Tesla demonstrasse que o FSD (Full-Direct Autônomo) cumpria as normas exigidas — e não se comprometeu a aprová-lo, o que parece ter sido confirmado pela Tesla hoje.