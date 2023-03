Fato de 8.500 euros ajuda jovem a andar pela primeira vez

Uma boa parte da tecnologia tem sido pensada para oferecer uma melhor qualidade de vida. No que diz respeito a problemas de locomoção do ser humano, há hoje soluções capazes de colmatar algumas limitações. Um fato de 8.500 euros ajudou um jovem a andar pela primeira vez.

Este fato, inovador, estimula 40 grupos musculares...

Segundo revela a SIC Noticias, Alexander nasceu 11 semanas antes do tempo previsto e não recebeu oxigénio suficiente no parto. Desde então tem vivido com uma paralisia cerebral. Uma parte do cérebro está danificada e a locomoção é limitada. Não há cura, mas Alexander conseguiu caminhar sozinho, pela primeira vez graças a um fato.

Este fato, inovador, que está a ser experimentado na Alemanha, permite que o jovem Alexander se consiga movimentar, algo que é impossível sem a sua utilização. Este fato, inovador, estimula 40 grupos musculares mais importantes. A doença de Alexander não tem cura. Pode ver o vídeo aqui.

Os elétrodos são ajustados individualmente ao doente. O fato é muito inovador, pois poupa o doente de cirurgias invasivas ou de medicação.

“Eu ansiei muito por isto, porque o fato é sensacional”. Alexander gostava de levá-lo para casa, mas para isso acontecer, é necessário que o seguro de saúde aprove o pedido feito pela mãe, que cobriria o valor do fato: 8.500 euros.