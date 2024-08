Incêndio em Prior Velho! Fogo terá começado num carro elétrico

O dia foi de muito calor e foram vários os incêndios registados em mato. No entanto, ao final de tarde, foi registado um enorme incêndio nos armazéns na zona de Prior Velho, numa empresa de estacionamento que dá suporte ao aeroporto. Segundo informações, havia mais de duzentos veículos.

A notícia está a ser avançada pela CNN, que indica que aparentemente o fogo terá iniciado num carro elétrico. O alerta foi dado pelas 18h00 e no local estão cerca de mais de uma centena de operacionais apoiados por 48 veículos. Os bombeiros tentam evitar que as chamas alastrem ao armazém próximo ao parque de estacionamento.

Por volta das 20:45 havia ainda uma situação "complexa", de acordo com a Proteção Civil, até porque se trata de um edifício com vários pisos onde estavam "dezenas largas de veículos" a combustão, mas também elétricos, revela a CNN.

As autoridades confirmaram também que não há qualquer vítima a registar, referindo que as várias pessoas que foram vistas no local trabalham noutras zonas.