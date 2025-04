Microsoft emite aviso urgente a 240 milhões de utilizadores do Windows

O fim do suporte do Windows 10 está próximo e os riscos de segurança podem tornar-se um problema crítico. O que fazer com os PC que não podem atualizar para o Windows 11?

“O seu PC não é seguro sem o Windows 11”

O dia 14 de outubro marcará um ponto de viragem para os utilizadores do Windows 10. A Microsoft anunciou que, como já deve saber, deixará de suportar o sistema operativo, o que significa que milhões de dispositivos ficarão expostos a vulnerabilidades críticas e ciberataques.

No total, estima-se que existam cerca de 240 milhões de PC que não cumprem os requisitos de atualização para o Windows 11, deixando os seus proprietários com uma escolha difícil: reciclá-los ou arriscar continuar a utilizá-los.

A empresa foi clara nos seus avisos: os PC sem suporte serão “alvos fáceis” para os hackers e o malware. Sem atualizações de segurança, estarão expostos a violações de dados, roubo de identidade e outros riscos muito graves e complexos.

No entanto, esta transição não está a ser fácil para todos e muitos utilizadores enfrentam o difícil dilema de saber o que fazer com os seus computadores perfeitamente funcionais, mas tecnologicamente obsoletos.

Enquanto a Microsoft dá a maravilhosa ideia de o reciclar para reduzir o impacto ambiental, outros especialistas apontam para alternativas como a instalação de sistemas operativos diferentes, como o Linux, para lhe dar uma segunda vida.

O problema é ainda agravado pela falta de opções económicas para quem não tem dinheiro para comprar um novo PC. Embora alguns equipamentos disponham de suporte alargado mediante o pagamento de uma taxa anual, este só estará disponível até outubro de 2026 e, em última análise, não resolve o problema para aqueles cujos dispositivos não cumprem os requisitos mínimos.

O que acontece aos que ficam com o Windows 10?

A Microsoft confirmou que não haverá prorrogação: o suporte termina a 14 de outubro de 2025. Isso significa:

Até essa data : patches de segurança gratuitos.

: patches de segurança gratuitos. Após essa data: apenas atualizações para empresas, instituição ou particulares pagantes.

Preços para suporte depois do dia 14 de outubro de 2025 Os PCs registados pertencentes a uma organização comercial ou educacional podem receber atualizações de segurança durante um máximo de três anos após o fim do suporte para o Windows 10. para particulares (um ano de suporte) : 30 dólares;

: 30 dólares; para empresas : 61 dólares para o primeiro ano, 122 dólares para o segundo ano e 244 dólares para o terceiro ano;

: 61 dólares para o primeiro ano, 122 dólares para o segundo ano e 244 dólares para o terceiro ano; instituições de ensino: 1 dólar no primeiro ano, 2 dólares no segundo ano e 4 dólares no terceiro ano.

Para os utilizadores comuns, os milhões de utilizadores normais que utilizam os seus PC para uso pessoal, a recomendação oficial é clara: atualizar ou trocar de computador.

Embora existam truques para instalar o Windows 11 em PC incompatíveis, a Microsoft avisa que não garante que funcione. Nem sequer tente.

Microsoft perto de alcançar o impossível: matar o Windows 10 antes do tempo

Apesar de tudo isto, a verdade é que a Microsoft está cada vez mais perto de conseguir o aparentemente impossível: acabar completamente com o Windows 10 antes do previsto.

Embora inicialmente se esperasse que o sistema operativo tivesse um suporte alargado até ao final da década, a empresa já está a acelerar a sua estratégia para incentivar a migração para o Windows 11.

E parece estar a funcionar. Os dados do StatCounter não mentem e, em março de 2025, o Windows 11 atingiu 42,69% de quota global, enquanto o Windows 10 caiu para 54,2%. Mas o que é realmente surpreendente é que nestes três países já é o sistema mais utilizado.

Há três razões principais para esta mudança de tendência. A primeira é simples: o tempo. O Windows 11 está no mercado há quase quatro anos e os utilizadores que compraram novos PC neste período já o tinham pré-instalado. De acordo com a IDC, 78% dos computadores portáteis vendidos em 2024 já vinham com o Windows 11 instalado.

A segunda razão é mais controversa: a Microsoft tem usado o paradoxo da cenoura e o pau. Por um lado, limitou a utilização plena de funções, como no Copilot - o seu principal assistente de IA, no Windows 10, estando totalmente funcional no Windows 11. Por outro lado, inundou o Windows 10 com avisos como “O seu PC não é seguro sem o Windows 11”.

Não é por acaso que as instalações aumentaram 23% após a última campanha de “atualização recomendada”.

Por último, há o fator hardware. Os processadores modernos, desde o Intel 12th Gen até ao AMD Ryzen 6000, estão otimizados para o Windows 11. Atualmente, o mesmo portátil com Windows 11 arranca 18% mais rápido e consome 12% menos bateria do que com o Windows 10.

Mas atenção, porque como tudo na vida, há sempre um lado negro, e não, nem tudo são rosas. Já viu que existem milhões de PC perfeitamente funcionais que não podem atualizar para o Windows 11 devido a requisitos como o TPM 2.0.

De acordo com o Lansweeper, 43% dos computadores empresariais não cumprem estes requisitos.