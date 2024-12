Microsoft já permite instalar o Windows 11 em PCs não compatíveis, mas há um senão!

Com o fim do Windows 10 marcado, a Microsoft tem procurado levar os utilizadores a mudarem para o Windows 11. Este processo tem tido alguns bloqueios, mas agora a Microsoft libertou um dos mais complexos. Passou a permitir a instalação do Windows 11 em PCs não compatíveis, mas há um senão!

Falta menos de um ano para que o suporte oficial do Windows 10 termie e, com ele, milhões de dispositivos ficarão sem atualizações de segurança. No entanto, os dados mais recentes não são nada animadores e revelam que o Windows 10 melhorou ligeiramente a sua quota de mercado em comparação com o Windows 11, que assim perdeu terreno.

É claro que assim que o suporte do Windows 10 terminar, em outubro de 2025, milhões de dispositivos com este sistema operativo no mundo estarão à mercê dos criminosos. Embora a Microsoft vá lançar as atualizações de segurança alargadas em troca de 30 dólares, a verdade é que haverá utilizadores que nem sequer vão querer dar esse passo.

Agora, a Microsoft atualizou a sua página de suporte para orientar os utilizadores sobre como instalar o Windows 11 mesmo em PCs não compatíveis. Isto deve-se a uma alteração na página de suporte que agora inclui um aviso de isenção de responsabilidade para os utilizadores que tentam instalar o novo sistema operativo em computadores não suportados.

Curiosamente, a Microsoft permite que os PCs sem suporte atualizem para o Windows 11, mas com uma isenção de responsabilidade. Isto significa que o utilizador deve aceitar que o equipamento poderá enfrentar problemas de compatibilidade, que não receberá atualizações e que a garantia não cobrirá quaisquer danos por ele causados.

Para o poder fazer, a Microsoft mostra duas mensagens que a iliba de qualquer problema e que marcam este processo. Assim, temos num dos passos o recado que indica que “se continuar a instalar o Windows 11, o seu PC deixará de ser suportado e não será elegível para receber atualizações”. Em outro, a mensagem mostra que “ao selecionar Aceitar, reconhece que leu e compreendeu esta declaração.”

Além disso, se a atualização para o Windows 11 não for bem-sucedida, o utilizador tem ainda uma forma de reverter para o Windows 10. À medida que a data se aproxima, será possível ver se a Microsoft muda de ideias para garantir a segurança de milhões de dispositivos Windows 10.