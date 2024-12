A Microsoft confirma! Obrigação do TPM 2.0 no Windows 11 veio para ficar

O fim do suporte da Microsoft ao Windows 10 tem trazido algumas situações que deixam os utilizadores preocupados. É inevitável que a mudança terá de acontecer e nem todos querem abraçar o Windows 11. Um dos maiores problemas são os requisitos que impedem a atualização. A Microsoft veio agora confirmar que a obrigação do TPM 2.0 no Windows 11 veio mesmo para ficar.

A Microsoft confirma o que muitos não acreditavam

O fim do Windows 10 acontece em novembro de 2025 e isso levará muitos utilizadores para o Windows 11. Vão ter de garantir que cumprem todos os requisitos que a Microsoft colocou neste seu sistema e que têm sido uma das maiores barreiras à mudança.

O TPM 2.0 , uma tecnologia de segurança que alguns dispositivos mais antigos não possuem, é um desses requisitos e havia a esperança de que a Microsoft relaxasse neste ponto. Agora marcou uma posição importante e a empresa deixou claro que o TPM 2.0 é “inegociável” e o Windows 11 não poderá funcionar sem ele.

Através de um comunicado no seu blog oficial, a Microsoft reafirmou que o cumprimento desta norma é obrigatório. Nas palavras da empresa, “aumentar o nível de segurança através do TPM 2.0 permite-nos alinhar com a necessidade crescente de uma proteção de dados muito mais forte na esfera digital moderna”.

Obrigação do TPM 2.0 no Windows 11 veio para ficar

Desta forma, a empresa reforça o seu compromisso com a segurança do utilizador. Estabelece que quem desejar continuar a receber suporte deverá atualizar tanto o seu sistema operativo como, em muitos casos, o seu hardware. Para quem ainda utiliza dispositivos com hardware compatível apenas com o TPM 1.0, a situação é clara: a atualização para o Windows 11 não será possível sem uma atualização de hardware.

Por outro lado, a empresa também observou que os utilizadores do Windows 10 continuarão a receber atualizações de segurança até ao final do suporte em 2025. Isto pode dar algum tempo para aqueles que preferem manter o seu hardware atual e não estão dispostos a investir numa nova máquina para utilizar o Windows 11.

Embora a sua postura pareça firme, alguns utilizadores recorreram a soluções não oficiais para tentar instalar o Windows 11 em dispositivos que não cumprem os requisitos. No entanto, a Microsoft alertou contra esta prática, salientando que esta poderia comprometer a segurança e a estabilidade do sistema operativo, expondo os utilizadores a riscos desnecessários.