WhatsApp: em breve será muito mais simples partilhar, mesmo com outras redes sociais

Há muitas mudanças a serem preparadas no WhatsApp. O serviço de mensagens da Meta quer mudar muito do que oferece e isso poderá muito em breve ser visto. A mais recente novidade vem abrir espaço para a partilha de tudo o que receberem, tornado-o ainda mais simples.

WhatsApp terá uma novidade muito em breve

Uma nova funcionalidade poderá em breve chegar aos utilizadores do WhatsApp, e que poderá mudar a forma como estes partilham conteúdo noutras aplicações. A Meta quer alargar a maneira como os utilizadores usam todos os ficheiros e mensagens que recebem e esta parece ser a forma escolhida.

Aparentemente, o WhatsApp trabalha para adicionar uma barra inferior dedicada a tornar a partilha de mensagens, fotografias/vídeos ou outros conteúdos mais rápida e fácil. Esta nova barra inferior aparecerá sempre que quiser partilhar algo, permitindo-lhe escolher outras aplicações de redes sociais como o Instagram, Facebook, X e Snapchat e enviar conteúdo diretamente, eliminando a necessidade de descarregar e reenviar.

Isto significa que pode publicar diretamente noutras aplicações sem ter de descarregar o conteúdo manualmente do WhatsApp. A nova barra inferior do WhatsApp também facilitará a publicação de histórias no Instagram e no Facebook, uma vez que podem ser publicadas instantaneamente no WhatsApp.

Meta quer tornar mais simples o partilhar

Além disso, o WhatsApp está também a expandir as opções de partilha de canais. Notavelmente, quando pretende partilhar uma atualização de um canal WhatsApp, a aplicação irá gerar um link exclusivo, que pode ser partilhado noutras plataformas suportadas.

Haverá um botão “Mais” na nova interface que mostrará mais aplicações do que as listadas na barra inferior. A nova barra inferior foi detetada na aplicação WhatsApp Android versão 2.24.25.20, e não há clareza se ou quando esta funcionalidade será disponibilizada aos utilizadores do WhatsApp iOS.

O WhatsApp tem vindo também a testar a opção de partilhar canais com códigos QR no Android e iOS, bem como a opção de transformar mensagens de voz em texto. Ainda mais importante é mesmo o fim do suporte para as versões mais antigas do iOS, algo que acontece muito em breve.