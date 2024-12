Microsoft já tem ferramenta para transferir ficheiros entre o Windows e o iPhone

Como temos visto, a Microsoft tem procurado colocar o Windows próximo dos sistemas operativos móveis. Isso é já uma realidade muito ativa no que toca ao Android e agora ganhou uma nova expressão. O Windows têm finalmente uma forma de transferir ficheiros com o iOS e o iPhone, criando uma ferramenta que a Apple não tem atualmente.

A Microsoft começou a lançar uma nova funcionalidade que irá revolucionar a forma como os utilizadores do iPhone partilham ficheiros com os computadores Windows. Esta função surge como uma alternativa direta ao AirDrop da Apple e estará disponível tanto para Windows 11 como para Windows 10. Vai permitir a transferências de ficheiros sem fios através da aplicação Phone Link e Link to Windows.

A empresa anunciou através do seu blog oficial do Windows Insider que esta funcionalidade está a ser implementada gradualmente. Os requisitos são mínimos, mas muito específicos. o utilizador precisará de um iPhone com iOS 16 ou superior e das versões mais recentes das aplicações Phone Link e Link to Windows.

A integração entre o iPhone e o Windows melhora significativamente, oferecendo uma experiência semelhante à que o AirDrop oferece no ecossistema Apple. O processo de configuração é simples e se essa for a primeira vez que o iPhone se liga ao Phone Link, a opção de transferir ficheiros será apresentada durante a configuração inicial. Os utilizadores que já têm os seus dispositivos emparelhados, basta visitar aka.ms/addAccount no seu PC.

Para partilhar ficheiros do iPhone, basta selecionar o conteúdo pretendido, premir o ícone de partilha e escolher "Ligar ao Windows". Caso contrário, quando enviar algo do PC, basta clicar com o botão direito do rato no ficheiro, selecionar “Partilhar” e escolher “O meu telefone” ou “Link de telefone”. Esta funcionalidade representa uma alternativa gratuita a outras soluções de transferência de ficheiros.

Os utilizadores do programa Windows Insider serão os primeiros a experimentar esta funcionalidade. Promete eliminar as tradicionais barreiras entre o iOS e o Windows. A funcionalidade foi concebida para ser intuitiva e direta, permitindo partilhar ficheiros individuais e vários documentos numa única operação.

Esta nova capacidade marca um marco importante na integração entre plataformas, especialmente tendo em conta a tradicional separação entre os ecossistemas Apple e Microsoft. A função foi concebida para se adaptar às necessidades diárias dos utilizadores, facilitando tarefas como transferir fotografias, documentos ou outro tipo de ficheiro sem a necessidade de cabos, ou aplicações de terceiros.