Honor X9c: Há um novo líder no ranking da bateria a dominar os smartphones

O Honor X9c conquistou a posição número 1 no ranking de baterias do DXOMARK, alcançando uma excelente pontuação global de 164. Esta conquista destaca a autonomia excecional deste smartphone, as capacidades de carregamento sólidas e a gestão de energia otimizada. A concorrência, mesmo a de topo, e por agora, ficou sem dar uma resposta.

Uma autonomia incomparável do Honor X9c

Equipado com uma potente bateria de 6600 mAh, o Honor X9c demonstrou uma notável resistência, durando mais de três dias e meio sob utilização moderada. Destaca-se como um dos dispositivos mais duráveis ​​da nossa base de dados.

Com uma impressionante autonomia de 89 horas sem recarga, o dispositivo superou o seu antecessor, o Honor X9b, ao adicionar mais 12 horas de utilização. Nos testes do DXOMARK, o Honor X9c destacou-se particularmente no streaming de vídeo e nos cenários de jogo, obtendo a melhor subpontuação de autonomia da sua categoria.

Um desempenho de carregamento robusto

O desempenho de carregamento do Honor X9c complementa a excelente duração da bateria. Emparelhado com um carregador de 66 W, o dispositivo atingiu 80% da carga completa em 42 minutos. Uma recarga rápida de 5 minutos proporcionou quase 7 horas de autonomia adicional, superando o Honor X9b.

Embora fique atrás do Oppo Find X7 Ultra premium – que atingiu 80% de carga em apenas 20 minutos utilizando um carregador de 100 W – o Honor X9c oferece um excelente desempenho de carregamento para a sua categoria de preço.

Garantia de elevada eficiência

O Honor X9c também obteve uma elevada eficiência, graças à sua corrente de descarga consistentemente baixa em todos os cenários testados, incluindo streaming de vídeo exigente e casos de utilização de jogos. Apesar disso, a eficiência de uma carga completa foi média, com um consumo notável de energia residual da rede pós-carregamento.

Uma nova referência no segmento avançado

No segmento Avançado, o Honor X9c estabelece um novo padrão de desempenho da bateria. A excelente duração geral da bateria e a gestão otimizada da energia fazem dele o melhor desempenho não só a nível global, mas também dentro da sua categoria, apresentando melhorias significativas em relação ao Honor X9b.