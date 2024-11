Android Auto deixa de poder ser usado por quem não tem esta versão do Android

Todos os que conhecem e usam o Android Auto reconhecem as suas qualidades e, principalmente, a sua utilidade. Este sistema traz para os carros o acesso a uma interface preparada para interagir com as principais apps do smartphone, num ecrã maior e com interfaces mais ajustadas. Este serviço da Google parece agora mudar, com a imposição de uma versão mínima do Android, algo que já se esperava.

Google impõe regras no Android Auto

O Android Auto, que permite a integração dos smartphones com a experiência no automóvel, tornou-se recentemente inacessível para alguns utilizadores. A Google aumentou a versão mínima do Android disponível para Android Auto.

A Google começou a implementar novos requisitos na sua plataforma Android Auto que desativam os dispositivos Android mais antigos. Isto fará com que alguns utilizadores não consigam utilizar o Android Auto nos seus carros. A Google requer agora o Android 9.0 ou mais recente para se ligar ao Android Auto.

Na verdade, esta mudança não é uma novidade. A Google já tinha alertado que iria mudar este requisito para os utilizadores. Definiu na altura esta versão como sendo a mínima suportada, não tendo, no entanto, apresentado uma data para que a colocasse em prática.

Mensagem nos smartphones deixa claro

Isso mudou agora e parece que finalmente a validação do requisito do Android 9 está a ver verificado. Do que é relatado, os condutores que usam dispositivos incompatíveis encontram a mensagem “o seu telefone já não suporta o Android Auto” ao tentar iniciar a funcionalidade. A razão pela qual a Google impõe restrições à versão Android é desconhecida, mas a integração do Android promete uma experiência Auto mais integrada.

Segundo um inquérito realizado no verão passado, apenas 5,8% dos dispositivos Android ativos utilizam o Android 8.0 ou inferior. Portanto, a mudança parece não afetar a maioria dos utilizadores. Como as atualizações para modelos mais antigos terminaram há muito tempo, a recomendação óbvia é que os utilizadores mudem para um smartphone mais recente.

O Android Auto tem sido alvo de mudanças radicais, introduzidas várias vezes por ano para melhorar a experiência do utilizador. A equipa desta proposta da Google, que renova periodicamente a interface do utilizador, preparou, como já foi visto, um novo design com suporte de inteligência artificial.