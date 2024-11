Apple tem mais um trimestre recorde e as vendas do iPhone 16 ajudaram no resultado

A Apple acaba de divulgar os mais recentes resultados fiscais e, tal como a empresa já nos habituou, estes são elevados e acima do esperado pelos analistas. Este é um trimestre onde o iPhone 16 começa já a mostrar a sua presença e isso reflete-se nos resultados. Vamos conhecer em detalhe o desempenho da empresa para este período.

Para o 3.º trimestre de 2024, a gigante de Cupertino reportou uma receita de 94,93 mil milhões de dólares. Este valor representa um aumento de 6% em termos homólogos. Isto estabelece um novo recorde de receitas no trimestre de setembro. Para comparação, a Apple reportou receitas de 89,5 mil milhões de dólares no mesmo trimestre do ano passado.

Os lucros da Apple neste trimestre incluem uma cobrança única de imposto sobre o rendimento após a Apple ter sido condenada a pagar 13 mil milhões de euros em impostos em atraso ao governo irlandês. Este número equivale a 10,2 mil milhões de dólares e, considerando isto, a Apple reportou um lucro líquido de 14,74 mil milhões de dólares no trimestre.

Como a Apple não informa as vendas unitárias dos seus produtos, esta análise não poderá ser feita com muito detalhe. Ainda assim, e porque apresenta essa informação por categoria de produto, é possível ter uma ideia sobre o desempenho no trimestre. A análise completa dos números mais importantes revela que:

Receita total: 94,93 mil milhões de dólares (aumento de 6% ano após ano)

94,93 mil milhões de dólares (aumento de 6% ano após ano) iPhone : 46,22 mil milhões de dólares (aumento de 5,5% em termos homólogos)

: 46,22 mil milhões de dólares (aumento de 5,5% em termos homólogos) Mac: 7,74 mil milhões de dólares (aumento de 1,71% em termos homólogos)

7,74 mil milhões de dólares (aumento de 1,71% em termos homólogos) iPad: 6,95 mil milhões de dólares (aumento de 7,87% em termos homólogos)

6,95 mil milhões de dólares (aumento de 7,87% em termos homólogos) Vestíveis, casa e acessórios: 9,04 mil milhões de dólares (queda de 3% em termos homólogos)

9,04 mil milhões de dólares (queda de 3% em termos homólogos) Serviços: 24,97 mil milhões de dólares (aumento de 11,91% ano após ano)

Como pode ser visto, há um crescimento generalizado nas vendas dos diferentes produtos e serviços da Apple. A única exceção é mesmo a categoria “Vestíveis, casa e acessórios”, onde foi registada uma queda de 3% face a 2023. No início do trimestre, os analistas previam receitas de 94,59 mil milhões de dólares.

Como referimos antes, o 3.º trimestre fiscal de 2024, que terminou a 28 de setembro, contempla já a presença de uma novidade. Assim, temos já nestes resultados a presença das vendas do iPhone 16 e do Apple Watch Series 10. Como é habitual, este trimestre permite ter já uma visão antecipada do desempenho destas novidades, preparando o final do ano, onde por norma a Apple tem um desempenho muito positivo.