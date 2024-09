UE triunfa na repressão ao acordo fiscal da Apple e às práticas da Google

Margrethe Vestager, presidente da Comissão Europeia responsável pela defesa da concorrência, obteve duas vitórias importantes nesta terça-feira, com o apoio do tribunal superior da Europa à sua ação contra a Apple e práticas anticoncorrenciais da Google em dois casos emblemáticos. Apple terá de pagar 13 mil milhões de euros em impostos.

Apple vai ter de pagar 13 mil milhões à UE

A Comissária Europeia para a Concorrência, Margrethe Vestager, que termina o seu mandato em novembro, ganhou fama ao perseguir os acordos fiscais da Big Tech com alguns países da UE e as tentativas de sufocar os rivais mais pequenos. As vitórias em tribunal poderão encorajar o seu sucessor a adotar uma abordagem semelhante.

A diretora-geral para a concorrência da UE congratulou-se pelos acórdãos.

Hoje é uma grande vitória para os cidadãos europeus e para a justiça fiscal.

Disse ela no X sobre a decisão da Apple, elogiando também o julgamento da Google como uma grande vitória para a justiça digital.

Em 2016, a Comissão Europeia ordenou à Apple que pagasse 13 mil milhões de euros em impostos atrasados à Irlanda, afirmando que o fabricante do iPhone beneficiou das duas decisões fiscais irlandesas durante mais de duas décadas que reduziram artificialmente a sua carga fiscal para apenas 0,005% em 2014.

O Tribunal de Justiça da União Europeia, sediado no Luxemburgo, deu razão a Vestager.

O Tribunal de Justiça pronuncia-se definitivamente sobre esta questão e confirma a decisão da Comissão Europeia de 2016: A Irlanda concedeu à Apple um auxílio ilegal que a Irlanda é obrigada a recuperar.

Afirmaram os juízes.

Os juízes afirmaram que as duas unidades da Apple constituídas na Irlanda beneficiaram de um tratamento fiscal favorável em comparação com as empresas residentes tributadas na Irlanda, que não podem beneficiar de tais decisões antecipadas das autoridades fiscais irlandesas.

A Apple, que afirmou ter pago 577 milhões de dólares em impostos, 12,5% do lucro gerado no país, em conformidade com as leis fiscais da Irlanda no período 2003-2014 abrangido pela investigação da UE, disse estar desapontada com a decisão.

A Comissão Europeia está a tentar alterar retroativamente as regras e ignorar que, tal como exigido pela legislação fiscal internacional, os nossos rendimentos já estavam sujeitos a impostos nos EUA.

Afirmou a Apple.

A Irlanda, cujas baixas taxas de imposto a ajudaram a atrair as grandes empresas tecnológicas para instalarem as suas sedes na Europa, também contestou a decisão da UE, afirmando que o seu tratamento fiscal das transações de propriedade intelectual está em conformidade com o de outros países da OCDE.

Ainda assim, o país cooperou numa revisão das regras globais do imposto sobre as sociedades e fez o que outrora era impensável, deixando de se opor à renúncia à sua taxa de imposto sobre as sociedades de 12,5%. Mas, desde então, a sua receita fiscal proveniente de empresas multinacionais aumentou.

Google também perdeu em tribunal

O Tribunal também rejeitou o recurso da Alphabet contra uma coima de 2,42 mil milhões de euros aplicada por Vestager há sete anos, a primeira de um trio de pesadas multas aplicadas à empresa por várias práticas anticoncorrenciais.

Tendo em conta as caraterísticas do mercado e as circunstâncias específicas do caso, o comportamento da Google foi discriminatório e não se enquadra no âmbito da concorrência.

Afirmaram os juízes.

A Google manifestou o seu desapontamento com a decisão.

Este acórdão diz respeito a um conjunto de factos muito específicos. Fizemos alterações em 2017 para cumprir a decisão da Comissão Europeia.

Disse um porta-voz.

Em 2017, a Comissão aplicou uma coima ao motor de pesquisa mais popular do mundo por ter utilizado o seu próprio serviço de comparação de preços para obter uma vantagem desleal sobre os rivais europeus mais pequenos.

O Google acumulou 8,25 mil milhões de euros em multas antitrust da UE na última década. A empresa contestou dois acórdãos que envolviam o seu sistema operativo móvel Android e o serviço de publicidade AdSense e aguarda agora as decisões.

Está também a lutar contra as acusações antitrust da UE emitidas no ano passado, que a poderiam obrigar a vender parte do seu lucrativo negócio adtech, depois de os reguladores a acusarem de favorecer os seus próprios serviços de publicidade.

Ambas as decisões são definitivas e não podem ser objeto de recurso.

Os processos são C-465/20 P Comissão contra Irlanda e outros e C-48/22 P Google e Alphabet contra Comissão (Google Shopping).