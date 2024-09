Com a saída da Kaspersky dos EUA, um milhão de clientes passaram para o UltraAV da Pango

Os clientes da Kaspersky nos Estados Unidos da América (EUA) estão a passar para a empresa de cibersegurança Pango. Ser-lhes-á oferecido o software antimalware UltraAV.

Em meados de julho, informámos que a Kaspersky tinha decidido encerrar as suas operações nos EUA, na sequência da proibição da venda do seu software pelo Departamento do Comércio do país.

Perante a sua saída, foi dado aos clientes o prazo de 29 de setembro para migrarem para outros produtos, pois, após esta data, a rede da Kaspersky terá de deixar de funcionar e as atualizações do software deixarão de ser fornecidas.

Aquando do anúncio, a Kaspersky ofereceu aos clientes um leque das suas soluções de segurança, gratuitamente, durante seis meses.

Agora, os clientes da Kaspersky, nos EUA, estão a ser notificados de que a sua subscrição de produtos antimalware será transferida para o UltraAV (ou UltraAntivirus) da Pango.

UltraAV não tem a popularidade da Kaspersky, mas recebe os seus clientes

A UltraAV é uma marca de antivírus do Pango Group, uma empresa formada recentemente, após a divisão da Aura em duas entidades autónomas:

, que fornece soluções de segurança online tudo-em-um para os consumidores; Pango, que fornece soluções de cibersegurança tanto para os consumidores como para as empresas, centrando-se na resposta a violações, em produtos de segurança escaláveis e na integração.

Além da UltraAV, outras marcas da Pango incluem a VPN360, OVPN, UltraVPN, Betternet, AnchorVPN e Hotspot Shield.

Segundo a imprensa, a Pango está a adquirir cerca de um milhão de novos utilizadores por via de um acordo com a Kaspersky. Os termos financeiros deste acordo não foram divulgados.

Agora, o site do UltraAV aloja uma página dedicada aos utilizadores da Kaspersky. De acordo com esta página, o software oferece proteção contra malware com zero-day threat detection, proteção contra ransomware, controlo de aplicações, gestor de palavras-passe, proteção de unidades USB, anti-phishing, VPN e proteção contra roubo de identidade.

Além das funcionalidades fornecidas pelo produto antimalware da Kaspersky, o UltraAV fornece alertas de autenticação em tempo real, monitorização de transações de alto risco e um seguro contra roubo de identidade no valor de um milhão de dólares.

Contrariamente ao produto da Kaspersky, o UltraAV não tem a proteção de webcam e a proteção de pagamentos online.

Relativamente aos preços, foi dito aos clientes o seguinte: "O preço para a sua conta UltraAV manter-se-á igual ao que tinha para o Kaspersky."

No caso dos utilizadores do Windows, não será necessária qualquer ação. Os utilizadores terão acesso ao Ultra AV e ao Ultra VPN em meados de setembro. Os utilizadores de Mac e Android receberão uma notificação por e-mail quando o Ultra AV puder ser configurado no seu dispositivo.