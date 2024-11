Hora da Google se preocupar? Motor de pesquisa do ChatGPT lançado pela OpenAI

A OpenAI tem procurado alargar a oferta que tem no ChatGPT em muitas áreas. Para além de criar novos modelos, mais rápidos e mais inteligentes, quer também novas funcionalidades. A mais recente vem colocar pressão na Google, por entrar no seu campo. O motor de pesquisa do ChatGPT prometido há algum tempo foi finalmente lançado pela OpenAI.

Motor de pesquisa do ChatGPT lançado

A OpenAI deu um passo revolucionário no campo da inteligência artificial. Na sua última atualização, a empresa adicionou a capacidade de acesso à Internet em tempo real ao ChatGPT. Assim, será agora possível fazer chamadas através da Internet através do ChatGPT.

A OpenAI adicionou oficialmente a opção de pesquisa na Internet para o ChatGPT. Com esta atualização, o ChatGPT irá remover a restrição que limita a sua base de conhecimento. Agora os utilizadores poderão aceder a informação em tempo real e receber respostas muito mais atualizadas e completas.

Anteriormente ChatGPT; apenas foi capaz de gerar respostas com base em dados de treino. Graças à nova funcionalidade, a inteligência artificial poderá fazer pesquisas na Internet utilizando motores de pesquisa como o Bing. Assim, apresentará páginas web, imagens, mapas relevantes e muito mais diretamente na interface de conversa.

OpenAI vem trazer pressão para a Google

O OpenAI oferecerá agora a capacidade de pesquisar chats anteriores por palavra-chave no ChatGPT. Assim, os chats antigos estarão facilmente acessíveis. Na introdução da nova funcionalidade, a OpenAI revelou que o ChatGPT pesquisa temas como o preço das ações, notícias e negócios locais. A inteligência artificial pode corrigir instantaneamente os resultados interpretando as perguntas após a pesquisa.

A opção de pesquisa na Internet está atualmente disponível para todos os utilizadores do ChatGPT através do desktop, aplicações móveis e outras plataformas. Embora existam algumas limitações ao acesso gratuito, a OpenAI vê esta funcionalidade como um avanço significativo em relação a rivais como o Microsoft Copilot e o Google Gemini.

Na verdade, a nova funcionalidade funciona de forma semelhante à Pesquisa Google. No entanto, será possível interpretar as ligações graças ao suporte de inteligência artificial. A OpenAI afirma que mais de 100 milhões de pessoas em 185 países utilizam o ChatGPT semanalmente. Estes são números surpreendentes para uma empresa de que muitas pessoas nunca tinham ouvido falar há dois anos.