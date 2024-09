Xiaomi 14T: já sabemos quando vai chegar a próxima bomba da Xiaomi

O mercado dos smartphones está ao rubro. Depois da Google revelar os Pixel 9, a Apple seguiu o mesmo caminho e apresentou o iPhone 16, com novidades. Este cenário não deverá ficar por aqui e a Xiaomi já prepara a sua resposta. O Xiaomi 14T está quase a chegar e já sabemos quando vai chegar a próxima bomba da Xiaomi.

A Xiaomi confirmou a data de lançamento dos seus smartphones da série 14T. O Xiaomi 14T e o 14T Pro têm lançamento global previsto para 26 de setembro. Nesse dia todos os pormenores que têm vindo a ser avançado para os novos smartphones da marca vão ser finalmente confirmados.

Além disso, a Xiaomi continua a sua parceria estratégica com a Leica. Ambos os novos telefones serão concebidos em conjunto com lentes Leica e otimizações de cor, tal como os dispositivos da série Xiaomi 13T do ano passado. A marca confirmou também a “arte cinematográfica e fotografia humanística” no seu novo smartphone. Isto sugere novas adições aos perfis de cor da Leica.

A página de lançamento apresenta as silhuetas dos novos dispositivos que parecem ter molduras planas e ilhas quadradas de câmaras que se alinham. A Xiaomi também confirmou que ambos os dispositivos virão com uma reparação única fora da garantia, sem taxas de trabalho adicionais e uma reparação de ecrã gratuita e única.

Esta gama 14T será composta por dois modelos, o Xiaomi 14T e o Xiaomi 14T Pro. Serão muito semelhantes, ambos baseados num ecrã de 6,67 polegadas, tecnologia AMOLED e resolução de 1,5K com taxa de atualização de 144 Hz. Em termos de design, também serão difíceis de distinguir, com um conjunto de câmaras presente num bloco quadrado.

As maiores diferenças entre os dois dispositivos estará no hardware. Ambos utilizarão processadores MediaTek em vez de Snapdragon e o Xiaomi 14T terá um Dimensity 8300 Ultra, enquanto o modelo Pro terá um Dimensity 9300+. As câmaras vão ser similares, com o sensor principal de 50 Mpx, acompanhado por uma teleobjetiva de 50 Mpx e uma grande angular de 12 Mpx. A única diferença, a existir, estará nos sensores.

O preço que foi revelado para o Xiaomi 14T será de 699 euros, enquanto o do Xiaomi 14T Pro será de 899 euros. Em ambos os casos significaria um aumento face ao 13T, mas é preciso lembrar que os seus rivais, incluindo a Google, subiram ainda mais. Todas estes rumores vão ser esclarecidos já no dia 26 de setembro.