Windows 10 ainda recebe funcionalidades do Windows 11, mas só para alguns

O fim do Windows 10 foi declarado e acontecia a um ritmo abaixo do esperado. A Microsoft contribui para isso e agora dá mais um passo considerado contraditório. Em vez de terminar de vez o Windows 10, acaba de trazer novidades, vindas diretamente do Windows 11.

Windows 10 recebe funcionalidades do Windows 11

Ainda há esperança para o sistema da Microsoft, uma vez que o Windows 10 está agora a receber as mesmas funcionalidades que o Windows 11. Neste caso, trata-se do WSL Containers , uma ferramenta concebida para executar contentores Linux nativamente. Isto é algo que está a atrair a atenção dos desenvolvedores.

A ferramenta em questão é o WSL Containers da Build 2026, que, para além de ser uma nova funcionalidade do Windows 11, foi também adicionada ao Windows 10. Dá uma nova vida a este sistema operativo mais antigo. Isto possibilita a execução de contentores Linux nativamente, sem depender do Docker Desktop ou de aplicações adicionais. É uma evolução do ecossistema WSL e não se trata do suposto "WSL 3".

A funcionalidade faz parte de uma actualização do WSL e não está exclusiva do Windows 11, segundo a Microsoft. Craig Loewen, responsável de desenvolvimento do WSL na Microsoft, afirmou que a versão 10 também está incluída. Esta é definitivamente uma grande mudança pois quem queria trabalhar com contentores Linux no Windows dependia do Docker Desktop ou de definições manuais nas distribuições Linux instaladas no WSL.

Novidades da Microsoft no WSL mas só para alguns

Conforme a documentação oficial do Microsoft Learn, o novo sistema serve também para criar imagens, gerir recursos e tirar partido do mesmo formato OCI. Um dos aspetos mais interessantes do WSL Containers é que aproveita a infraestrutura existente do WSL 2 e, com base nisso, a Microsoft conseguiu construir uma experiência mais prática e produtiva em torno do Linux.

Testes mostram que é possível criar aplicações web baseadas em Flask, construir imagens utilizando um Containerfile, aceder a serviços a partir do Edge ou de qualquer outro browser, e muito mais. Ao mesmo tempo, a empresa afirma que a aceleração por GPU já é suportada através do parâmetro "--gpus all" . Isto é essencial para cargas de trabalho de IA, PyTorch, TensorFlow e outras aplicações compatíveis com CUDA.

O facto de o Windows 10 estar a receber exatamente a mesma implementação que o Windows 11 mostra que a empresa ainda considera a comunidade relevante, embora não vá receber novas funcionalidades para o público em geral.