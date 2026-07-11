Disney+ pode lançar subscrição gratuita para competir com o YouTube

A pouco a pouco as plataformas de streaming estão a tornar-se o padrão. Para reforçar isso, surgem rumores que o Disney+ está a considerar lançar uma subscrição gratuita com anúncios para conter o crescimento do YouTube. Isto não resolve a raiz do problema, com as pessoas estão a migrar para o YouTube porque as subscrições são muito caras.

Disney+ pode lançar subscrição gratuita

Segundo dois funcionários anónimos entrevistados, o responsável de produto e tecnologia da Disney, Adam Smith, revelou algo importante. Numa videoconferência interna para funcionários, falou sobre o lançamento de uma subscrição gratuita do Disney+. Isto embora não tenha divulgado datas ou o tipo de conteúdo que irá incluir.

Certamente oferecerão uma seleção das suas séries de catálogo, sem acesso a novos lançamentos e temporadas antes da estreia. Isto para incentivar a migrarem para uma subscrição paga. E, acima de tudo, terá muita publicidade. Exatamente como a televisão digital terrestre convencional.

O streaming depende do financiamento de séries e filmes extremamente caros, que demoram meses a serem produzidos. Para ser rentável, precisa de milhões de subscritores. Funcionou bem quando a Netflix era a única plataforma e tinha de tudo. Mas agora existem cinco ou seis plataformas poderosas, entre elas o Disney+, e as pessoas estão sobrecarregadas com conteúdo e não conseguem pagar todas as subscrições.

Tudo para conseguir competir com YouTube

Sem dezenas de milhões de subscritores, o negócio está a desmoronar-se. Por isso começaram a aumentar os preços para extrair mais dinheiro dos seus clientes fiéis e adicionaram subscrições mais baratas com anúncios. Mas não é suficiente. As séries e os filmes já não atraem os espetadores, por isso agora encontra reality shows, desporto, vídeos verticais, programas ao vivo, podcasts e até videojogos.

O problema fundamental é que as subscrições são caras e muitas pessoas não querem pagar para ver séries com anúncios como faziam há 20 anos, em 1080p. Isto se tiverem uma TV 4K. Por isso, estão a regressar ao YouTube, ao TikTok e a outros serviços gratuitos, como o Pluto TV, fugindo do streaming, com o Disney+ e outros.

Segundo revelado, os três serviços gratuitos mais populares, incluindo o YouTube, representam 18,7% da audiência televisiva. É um aumento face aos 16,8% de 2025 e aos 12,7% de 2024. Assim, o próximo passo, e possivelmente o último recurso, é uma subscrição gratuita com anúncios. Ainda não é oficial, mas parece inevitável que as principais plataformas de streaming acabem por oferecer conteúdos gratuitos.