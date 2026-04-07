Já foi publicado o Calendário de Matrículas 2026/2027

Já foi publicado o novo calendário de matrículas para o ano letivo 2026/2027, através do Despacho n.º 4472-A/2026 no Diário da República. Conheça as datas.

O Ministério da Educação já definiu o período em que os encarregados de educação devem tratar das matrículas e renovações para o próximo ano letivo.

De acordo com a informação publicada, as datas seguem a linha dos anos anteriores, com o processo dividido por ciclos de ensino.

De forma geral, o calendário organiza-se da seguinte forma:

Apesar de ainda poderem existir pequenos ajustes operacionais, esta estrutura mantém o modelo aplicado nos últimos anos.

Matrículas online

Tal como tem sido habitual, o processo deverá ser realizado através do Portal das Matrículas, sendo que:

A renovação é automática na maioria dos casos

Só é necessário fazer matrícula manual quando há: mudança de escol transição de ciclo alteração de dados (encarregado de educação, curso, etc.)



O cumprimento dos prazos é essencial para garantir vaga na escola pretendida, especialmente nos anos de entrada (pré-escolar, 1.º, 5.º, 7.º e 10.º anos).

Como habitual, a não realização dentro do período definido pode implicar atrasos no processo ou menor prioridade na colocação.