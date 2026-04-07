Governo alterou a lei para poder continuar a reduzir o imposto sobre os combustíveis
Na segunda-feira, o governo aprovou a alteração temporária do regime do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) para poder continuar a reduzir o imposto sobre os combustíveis, prolongando o alívio fiscal.
Conforme avançado num comunicado oficial, o Conselho de Ministros reuniu eletronicamente e aprovou uma proposta de lei que altera o regime jurídico do ISP, "descendo os limites mínimos do imposto".
Esta alteração permite ao governo continuar a reduzir, de forma periódica e temporária, o ISP, através da devolução da receita adicional de IVA, que resulta da evolução recente dos preços dos combustíveis, na sequência do conflito no Médio Oriente.
Lê-se no comunicado, que informa sobre a alteração temporária do regime do ISP.
Após o preço dos combustíveis ter descido na última semana, voltou a subir ontem, dia 6 de abril, na sequência dos aumentos consecutivos num contexto de forte tensão geopolítica no Médio Oriente.
Desde o início do conflito que os preços do petróleo têm sido altamente pressionados pelo encerramento do estreito de Ormuz e pela volatilidade dos mercados internacionais.
Aliás, de acordo com dados da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, desde 8 de março, o litro de gasolina 95 aumentou cerca de 20 cêntimos e o gasóleo simples subiu aproximadamente 44 cêntimos.
Combustíveis voltaram a disparar ontem
Os preços dos combustíveis voltaram a agravar-se nesta segunda-feira, com o gasóleo simples a aumentar cerca de nove cêntimos por litro e a gasolina 95 cerca de quatro cêntimos, segundo previsões de evolução dos preços cedidas à agência Lusa pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC), que têm já o valor do IVA incluído.
Com base nos valores da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), e tendo em conta as previsões das descidas com os valores da abertura do mercado, a partir de segunda-feira o preço médio da gasolina simples 95 deverá situar-se nos 1,95 euros por litro, enquanto o gasóleo simples deverá fixar-se nos 2,16 euros por litro.
Além de estes aumentos já terem em conta a portaria publicada na sexta-feira em Diário da República pelo governo, que volta a descer o ISP, o custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização.
A portaria fixou, a partir de segunda-feira, o desconto temporário e extraordinário do ISP em 8,34 cêntimos por litro no caso do gasóleo e 4,58 cêntimos por litro de gasolina.
O Governo tem sido um banana primeiro a não se distanciar da guerra do Trump e do Bibi, depois a tardar nas medidas para ajudar as pessoas.
Em Espanha o botijo de gás a 14€ aqui tem locais a 35€, gasolina e gasóleo mais barato 0.40€ em Espanha.
Muitos países da Europa já começam a dizer não ao Trump como Espanha, França que não dão autorização das suas bases nem espaço aéreo para atacar o Irão.
O maluco do Trump de manhã diz uma coisa, a tarde outra e a noite faz outra, ninguém sabe no que ele quer meter o mundo.
Israel diz que a seguir é a Turquia, já se começa a ouvir vozes na América a dizer que a seguir a Cuba é o Brasil, mas o de vamos parar?
Não te preocupes. O Governo está a encher os cofres. Assim sempre há uma desculpa.
UAU….
Nem sei o que dizer.
Vejam a publicação do pplware de hoje sobre os défices na UE e depois agradeçam a quem já andou por cá, muito tempo, a pagar dividas de artistas da cassete pirata.
Diz o título: “Governo alterou a lei para poder continuar a reduzir o imposto sobre os combustíveis”.
Não está correto. O imposto sobre os combustíveis é o ISP + IVA.
O governo nunca declarou a intenção reduzir o imposto por litro de combustível – mas sim de o manter igual ao da semana de de 2 a 8 de março, ou seja, fazer descer no ISP o valor da subida do IVA (por incidir sobre um preço mais alto e o próprio ISP).
É preciso perceber que, nos combustíveis, o ISP em Portugal é a soma de três parcelas:
ISP = ISP base + contribuição do serviço rodoviário + taxa de carbono
Mas o governo, nas portarias em que anuncia a redução do ISP, não inclui a taxa de carbono, que é de 18,7 cêntimos por litro no gasóleo 17,2 cêntimos por litro na gasolina.
Nas portarias o valor do ISP anunciado inclui apenas o ISP base a consignação do serviço rodoviário.
A que está em vigor esta semana (Portaria n.º 141-A/2026/1, de 2 de abril) anuncia:
– Gasóleo – desconto (acumulado) na taxa do ISP de 8,343 cêntimos/L. A taxa de ISP (ISP base e consignação do serviço rodoviário) passa para 27,817 cêntimos/L. Mas somando a taxa de carbono o que se paga efetivamente de ISP é 46,517 cêntimos/L
– Gasolina – desconto (acumulado) na taxa de ISP de 4,584 cêntimos/L. A taxa de ISP (ISP base e consignação do serviço rodoviário) passa para 45,168 cêntimos/L. Mas somando a taxa de carbono o que se paga efetivamente de ISP é 62,368 cêntimos/L
Quem baixou, de facto, o imposto sobre os combustíveis foi Espanha, em que:
– o IVA baixou de 21% para 10%
– e o IEH (o nosso ISP incluindo a taxa de carbono) no gasóleo baixou para 33 cêntimos/L, e na gasolina 35,9 cêntimos/L (que são os valores mínimos permitidos pela UE).
Para além da diferença no IVA, que é a maior diferença, em Portugal também se está a pagar mais de ISP, incluindo a taxa de carbono: +13,517 cêntimos/L no gasóleo e +26,468 cêntimos/L na gasolina.