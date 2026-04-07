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Governo alterou a lei para poder continuar a reduzir o imposto sobre os combustíveis

· Motores/Energia 5 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. guilherme says:
    7 de Abril de 2026 às 08:45

    O Governo tem sido um banana primeiro a não se distanciar da guerra do Trump e do Bibi, depois a tardar nas medidas para ajudar as pessoas.

    Em Espanha o botijo de gás a 14€ aqui tem locais a 35€, gasolina e gasóleo mais barato 0.40€ em Espanha.

    Muitos países da Europa já começam a dizer não ao Trump como Espanha, França que não dão autorização das suas bases nem espaço aéreo para atacar o Irão.

    O maluco do Trump de manhã diz uma coisa, a tarde outra e a noite faz outra, ninguém sabe no que ele quer meter o mundo.

    Israel diz que a seguir é a Turquia, já se começa a ouvir vozes na América a dizer que a seguir a Cuba é o Brasil, mas o de vamos parar?

    Responder
  2. Ricardo says:
    7 de Abril de 2026 às 08:47

    UAU….
    Nem sei o que dizer.

    Responder
  3. Muito mais que isso. says:
    7 de Abril de 2026 às 10:04

    Vejam a publicação do pplware de hoje sobre os défices na UE e depois agradeçam a quem já andou por cá, muito tempo, a pagar dividas de artistas da cassete pirata.

    Responder
  4. Max says:
    7 de Abril de 2026 às 10:43

    Diz o título: “Governo alterou a lei para poder continuar a reduzir o imposto sobre os combustíveis”.
    Não está correto. O imposto sobre os combustíveis é o ISP + IVA.
    O governo nunca declarou a intenção reduzir o imposto por litro de combustível – mas sim de o manter igual ao da semana de de 2 a 8 de março, ou seja, fazer descer no ISP o valor da subida do IVA (por incidir sobre um preço mais alto e o próprio ISP).
    É preciso perceber que, nos combustíveis, o ISP em Portugal é a soma de três parcelas:
    ISP = ISP base + contribuição do serviço rodoviário + taxa de carbono
    Mas o governo, nas portarias em que anuncia a redução do ISP, não inclui a taxa de carbono, que é de 18,7 cêntimos por litro no gasóleo 17,2 cêntimos por litro na gasolina.
    Nas portarias o valor do ISP anunciado inclui apenas o ISP base a consignação do serviço rodoviário.
    A que está em vigor esta semana (Portaria n.º 141-A/2026/1, de 2 de abril) anuncia:
    – Gasóleo – desconto (acumulado) na taxa do ISP de 8,343 cêntimos/L. A taxa de ISP (ISP base e consignação do serviço rodoviário) passa para 27,817 cêntimos/L. Mas somando a taxa de carbono o que se paga efetivamente de ISP é 46,517 cêntimos/L
    – Gasolina – desconto (acumulado) na taxa de ISP de 4,584 cêntimos/L. A taxa de ISP (ISP base e consignação do serviço rodoviário) passa para 45,168 cêntimos/L. Mas somando a taxa de carbono o que se paga efetivamente de ISP é 62,368 cêntimos/L
    Quem baixou, de facto, o imposto sobre os combustíveis foi Espanha, em que:
    – o IVA baixou de 21% para 10%
    – e o IEH (o nosso ISP incluindo a taxa de carbono) no gasóleo baixou para 33 cêntimos/L, e na gasolina 35,9 cêntimos/L (que são os valores mínimos permitidos pela UE).
    Para além da diferença no IVA, que é a maior diferença, em Portugal também se está a pagar mais de ISP, incluindo a taxa de carbono: +13,517 cêntimos/L no gasóleo e +26,468 cêntimos/L na gasolina.

    Responder

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