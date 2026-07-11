Xiaomi SkyNomad: o SUV gigante que promete revolucionar o mercado

A Xiaomi continua a reforçar a sua presença no setor automóvel. Depois do sucesso alcançado com o desportivo SU7, a Xiaomi apresenta agora a sua segunda marca dedicada à mobilidade, a SkyNomad. A estreia faz-se com o elétrico N90, um veículo utilitário desportivo (SUV) de grandes dimensões que altera a estratégia da empresa.

Esta é uma nova aposta da Xiaomi no mundo automóvel

Troca o foco no desempenho extrema pela otimização do espaço, conforto e versatilidade. Ao contrário das propostas iniciais da marca, o SkyNomad N90 foi projetado para ser uma solução familiar robusta. O habitáculo foi concebido para maximizar a comodidade de todos os passageiros. Assume-se como uma opção prática para as deslocações diárias e viagens mais longas.

Esta plataforma, criada especificamente para o segmento SUV, tem como principal destaque um piso totalmente plano e um sistema de fixação dos assentos sobre calhas. Esta abordagem de engenharia permite reconfigurar o interior de forma simples, ajustando a disposição dos lugares às exigências de carga ou transporte de passageiros em qualquer momento. Na mecânica, a aposta recai sobre uma abordagem pragmática.

SkyNomad promete revolucionar o mercado dos elétricos

O N90 deverá chegar ao mercado como um veículo elétrico de autonomia alargada. Este o SUV utiliza um sistema elétrico suportado por um motor a combustão, cuja função é operar como gerador de energia. Esta solução técnica, além de ajudar a manter os custos de produção controlados, elimina a ansiedade de autonomia, um fator de decisão crítico no segmento dos grandes veículos familiares.

Sendo um produto desenvolvido por uma empresa de eletrónica de consumo, a componente tecnológica assume um papel central. O veículo opera em perfeita sincronia com o HyperOS, o sistema operativo da marca. Esta base de software assegura uma comunicação fluida com smartphones e dispositivos de casa inteligente, transformando o automóvel numa verdadeira extensão do ambiente digital do condutor.

O N90 é modular no espaço interior para o máximo de espaço

A estratégia comercial da nova submarca aponta para a disrupção através do valor. O objetivo passa por posicionar este SUV num patamar financeiro consideravelmente mais acessível face aos seus concorrentes diretos, atacando o segmento de volume com uma proposta agressiva.

Embora o arranque da comercialização esteja previsto para o mercado asiático, os planos de expansão internacional já estão traçados. A chegada da marca à Europa está confirmada e deverá ocorrer a partir de 2027, antecipando uma nova fase na estratégia de mobilidade global da tecnológica.