Fim do Windows 10 está à vista e a Microsoft revelou quanto custará manter o suporte

Será já em 2025 que a Microsoft irá terminar o suporte para o Windows 10. Desta vez, e ao contrário dos sistemas anteriores, a Microsoft reservou uma surpresa. Quem estiver disposto a pagar poderá ter mais tempo de suporte. A gigante do software revelou agora os valores que vão ter de ser pagos.

Microsoft revelou quanto custará o suporte

A Microsoft anunciou que disponibilizará atualizações de segurança para os utilizadores do Windows 10 por mais um ano. No entanto, estes terão agora de pagar 30 dólares por mais um ano. A 10 de outubro de 2025, termina o período de suporte oficial do Windows 10 e os preços revelados entrarão em vigor para quem quiser alargar o suporte.

Após esta data, a Microsoft fornecerá um ano adicional de atualizações de segurança aos utilizadores que se preocupam com a segurança. Isto, claro, mediante o pagamento de uma taxa. Estes preços são extremamente elevados para clientes empresariais.

A solução da Microsoft é de particular interesse para utilizadores e organizações que pretendam continuar a utilizar o sistema operativo. Isto, mesmo após o fim do período de suporte à atualização. Existem também diferentes opções de preços para negócios e educação.

O fim do Windows 10 está quase a chegar

Para os clientes empresariais, a atualização de segurança adicional custará mais. 61 dólares para o primeiro ano, 122 dólares para o segundo ano e 244 dólares para o terceiro ano. A julgar pelo preço, as atualizações de segurança serão oferecidas a um custo cada vez mais elevado. Com o programa Extended Security Updates (ESU) da Microsoft, o mundo empresarial continuará a beneficiar deste suporte, pagando mais anualmente se quiser continuar com o Windows 10.

Para as instituições de ensino, o preço é mais acessível: 1 dólar no primeiro ano, 2 dólares no segundo ano e 4 dólares no terceiro ano. Estes preços vão garantir que estas têm acesso a medidas de segurança atualizadas e sem sobrecarregar os orçamentos.

Entretanto, a decisão pode ser a última oportunidade da Microsoft para oferecer aos utilizadores do Windows 10, uma vez que está a incentivar a migração para o Windows 11. No entanto, segundo a StatCounter, em setembro de 2024, o Windows 10 é ainda o sistema de eleição, com uma quota de 60,97%. Isto significa que muitos podem querer manter a sua segurança antes de migrar para um novo dispositivo ou sistema operativo.