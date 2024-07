Quanto custou a falha da CrowdStrike no Windows? Já há quem tenha feito as contas

A falha que a CrowdStrike causou no Windows trouxe o caos a muitas empresas. Ainda que a maioria dos sistemas Windows já tenha recuperado, há ainda prejuízos a contabilizar. Já há quem tenha feito as contas e o valor é muito elevado.

Quanto custou a falha da CrowdStrike?

Os dados revelados mostram de forma clara a dimensão que este problema trouxe. São da seguradora Parametrix, que estima que o impacto nas empresas da Fortune 500 de 2023 seja de aproximadamente 5,4 mil milhões de dólares. No entanto, esta análise não inclui a Microsoft, que a Parametrix considerou “um participante importante no evento”.

No total, foram contempladas 125 empresas, cerca de 25% da lista Fortune 500, que foram afetadas negativamente. Embora os danos sejam significativos, apenas uma fração, de 10 a 20%, das perdas foi segurada. Isto representa entre 0,54 a 1,08 mil milhões de dólares.

O setor mais afetado foi o das companhias aéreas. Todas as companhias aéreas da lista foram impactados com danos médios de 148,38 milhões de dólares. Esta é a pior média entre todos os setores da indústria. As maiores perdas acumuladas, 1,94 mil milhões de dólares, são esperadas no setor da saúde, com o setor da banca a ocupar um distante segundo lugar (1,15 mil milhões de dólares). A perda média de uma empresa da Fortune 500 está estimada em 43,64 milhões de dólares.

Já há quem tenha feito as contas

Os números globais parecem ainda mais impactantes. O CEO da Parametrix, Jonatan Hatzor, revelou que a interrupção provocada pela CrowdStrike pode totalizar 15 mil milhões de dólares em perdas em todo o mundo. Apenas uma fração, entre 1,5 e 3 mil milhões de dólares, estaria protegida e coberta por seguros.

Pouco depois do evento, a Microsoft confirmou que o problema de atualização do CrowdStrike afetou 8,5 milhões de dispositivos Windows. Isto representa menos de um por cento de todas as máquinas Windows. E embora a CrowdStrike afirme que mais de 97% dos sensores do Windows estão novamente online, a Microsoft espera que a recuperação completa de todos os computadores possa demorar várias semanas.

Todos os dispositivos foram afetados por uma atualização problemática em apenas 78 minutos antes de a CrowdStrike reverter a atualização. Como se pode ver por esta análise, o impacto financeiro é também muito elevado e terá, certamente, um peso importante nas finanças de muitas destas empresas.