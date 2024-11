Adoção do Windows 11 continua dececionante quando comparada com a do Windows 10

O mais recente sistema operativo da Microsoft tem enfrentado uma jornada difícil devido aos requisitos de hardware rigorosos que limitam a sua acessibilidade. Estatísticas recentes revelam que apesar do crescimento do Windows 11, a sua adoção ainda é dececionante quando comparada com a do Windows 10.

Windows 10 continua a ser o favorito

O Windows 10, lançado em 2015, continua a ser o sistema operativo preferido da maioria dos utilizadores. Esta preferência é particularmente forte em ambientes empresariais, onde a atualização para uma nova versão do SO pode ser um desafio devido a preocupações de compatibilidade e implicações de custos.

Esta utilização generalizada levanta a questão: será a adoção do Windows 11 realmente dececionante? Ou está simplesmente a seguir um caminho semelhante ao do Windows 10 durante os seus primeiros anos?

Ao comparar a adoção do Windows 11 com a do seu antecessor, os números revelam algo. Em julho de 2018, três anos após o seu lançamento, o Windows 10 detinha uma quota de 47,25% do mercado do Windows - significativamente superior aos 35,58% do Windows 11 na mesma altura.

Nessa altura, o Windows 10 já tinha ultrapassado as versões mais antigas, especialmente o Windows 7, que ainda detinha uma quota de 39,06%. Hoje, no entanto, o Windows 11 ainda não conseguiu ultrapassar o Windows 10, o que destaca o contraste nas tendências de adoção.

Utilizadores do Windows 11 ainda enfrentam alguns problemas

A Microsoft tem evoluído continuamente os seus sistemas operativos, melhorando a estabilidade e resolvendo erros anteriores, e o Windows 11 não é exceção. No entanto, a jornada do Windows 11 não tem sido totalmente tranquila. Alguns utilizadores relatam desafios com atualizações e funcionalidades que não correspondem às expectativas, contribuindo provavelmente para uma taxa de adoção mais lenta.

Com a data oficial de fim de suporte para o Windows 10 marcada para 14 de outubro de 2025, a Microsoft está a oferecer uma opção de Atualização de Segurança Alargada (ESU, originalmente), permitindo que os utilizadores do Windows 10 continuem a receber atualizações de segurança essenciais.

Este programa, anteriormente disponível apenas para clientes empresariais, pode agora ser acedido por todos os utilizadores por uma taxa única.

O Windows 10 parece estar firmemente decidido como o SO de eleição - por agora. O Windows 11 tem potencial, mas só o tempo dirá se consegue alcançar o seu antecessor.

