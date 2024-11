Windows 12 a caminho? Saiba tudo o que poderá esperar, rumores e certezas

O Windows é o sistema operativo mais utilizado no mundo, e qualquer novidade sobre futuras versões desperta grande interesse entre os utilizadores e entusiastas da tecnologia. Desde o lançamento do Windows 11, as expectativas para o que a Microsoft poderá trazer de novo são enormes. Mas será que o Windows 12 está realmente a caminho? Vamos analisar tudo o que já sabemos.

Rumores e certezas sobre o lançamento do Windows 12 Rumores sobre o Windows 12 começaram a surgir logo após o lançamento do Windows 11, e as especulações têm-se intensificado com o tempo. Segundo várias fontes, como a Windows Central, há uma forte possibilidade de a Microsoft estar a trabalhar numa nova versão do sistema operativo, cujo lançamento poderá ocorrer entre 2024 (o que não se vê muito provável) e 2025. Uma mudança importante a considerar é que a Microsoft poderá adotar uma abordagem de “Windows as a Service” para o Windows 12, como parte do plano de oferecer atualizações mais frequentes e funcionalidades melhoradas em resposta a feedbacks e exigências dos utilizadores. A IA vai ser um dos principais avanços do sistema operativo, apenas não se sabe em que medida: e uma IA avançada ou uma IA limitada, dentro do mesmo sistema COPILOT.

Funcionalidades e melhorias esperadas no Windows 12 Com a evolução das necessidades tecnológicas e a adoção de padrões cada vez mais elevados de desempenho e segurança, espera-se que o Windows 12 traga melhorias significativas. Entre as funcionalidades mais aguardadas incluem-se: Integração Avançada com a Nuvem: O Windows 12 poderá aprofundar a integração com o OneDrive e outros serviços cloud, permitindo uma experiência de sincronização mais fluída.

O Windows 12 poderá aprofundar a integração com o OneDrive e outros serviços cloud, permitindo uma experiência de sincronização mais fluída. Otimização para Processadores ARM: A Microsoft parece estar a trabalhar numa versão do Windows mais otimizada para processadores ARM, visando competir com o macOS nos dispositivos de baixo consumo energético, como os tablets e portáteis leves.

A Microsoft parece estar a trabalhar numa versão do Windows mais otimizada para processadores ARM, visando competir com o macOS nos dispositivos de baixo consumo energético, como os tablets e portáteis leves. Segurança e Inteligência Artificial: A segurança será uma prioridade no Windows 12, possivelmente com o uso de IA para monitorizar atividades suspeitas e bloquear ameaças em tempo real.

Compatibilidade e Requisitos de Sistema A Microsoft poderá elevar os requisitos de sistema para o Windows 12, especialmente no que diz respeito ao suporte de hardware. Com o Windows 11, já houve um aumento dos requisitos mínimos, e espera-se que o Windows 12 continue esta tendência. Assim, é provável que o novo sistema operativo exija processadores mais recentes, maior quantidade de RAM e suporte para TPM 2.0. Se tiver um dispositivo que já é compatível com o Windows 11, há boas chances de que ele também possa suportar o Windows 12. Para os interessados, é recomendável investir em hardware moderno, ou considerar a atualização de componentes específicos, como a CPU ou a memória RAM.

Windows 11 vs. Windows 12: O que esperar de diferente? Uma das perguntas mais comuns entre os utilizadores é como o Windows 12 será diferente do Windows 11. Espera-se que a nova versão seja uma evolução natural, com melhorias incrementais e ajustes focados no desempenho, usabilidade e integração com dispositivos modernos. O Windows 12 poderá incluir ainda uma interface mais personalizável e novas opções para quem usa dispositivos híbridos. Para os entusiastas de jogos, o DirectX 12 Ultimate continuará a ser uma peça fundamental, mas poderá vir com ajustes para uma experiência gráfica ainda mais imersiva.