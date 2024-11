França quer proibir a plataforma Polymarket, depois de a vitória de Trump render $50 milhões

A vitória de Donald Trump enriqueceu um francês, que ganhou quase 50 milhões de dólares ao apostar na vitória do candidato republicano à Casa Branca. Agora, França quer proibir a plataforma Polymarket, que permite apostas em criptomoeda, porque "não é legal" no país.

A plataforma Polymarket, que recebeu um investimento de 45 milhões de dólares liderado pelo bilionário da tecnologia Peter Theil, em maio, permite apostas de alto risco em grandes eventos, por via de criptomoeda.

Conforme defende, os seus mercados de previsões são frequentemente mais exatos do que os especialistas, porque combinam notícias, sondagens e opiniões de peritos num único valor que representa a opinião do mercado sobre as probabilidades de um evento.

Ganhos com as eleições despertaram a atenção dos reguladores de França

Segundo a plataforma (via TechSpot), foi apostada uma enorme quantia nas eleições americanas: 1,3 mil milhões de dólares na vitória de Trump e 827 milhões de dólares na de Kamala Harris. No total, os utilizadores gastaram 3,2 mil milhões de dólares a apostar nas eleições.

Um utilizador com o nome de conta Fredi9999, que disse ao The Wall Street Journal ser trader para vários bancos, apostou 28 milhões de dólares na vitória de Donald Trump em quatro contas diferentes. Estas apostas reduziram as probabilidades de vitória do candidato republicano na plataforma. Após os resultados serem conhecidos, Fredi9999 ganhou quase 50 milhões de dólares.

No mês passado, a Polymarket disse que tinha investigado a atividade de negociação e não tinha encontrado qualquer informação de que o utilizador por detrás dela "manipulasse, ou tentasse manipular, o mercado".

O utilizador explicou que fez as suas apostas com base numa série de "neighbor polls" de setembro, que são inquéritos que perguntam aos inquiridos em quem acham que o seu vizinho votaria.

Estas sondagens mostraram que o apoio a Kamala Harris era menor do que quando se perguntava aos inquiridos em quem votariam. O The Wall Street Journal relata que o utilizador francês encomendou, também, as suas próprias pesquisas, usando um grande consultor não identificado, e descobriu resultados "alucinantes a favor de Trump".

Entretanto, a The Big Whale informou que a ANJ, reguladora de jogos de azar de França, deverá proibir o acesso local ao Polymarket num futuro próximo: "Mesmo que a Polymarket use criptomoedas nas suas operações, continua a ser uma atividade de apostas e isso não é legal em França".

