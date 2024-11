E Porque Hoje é Sexta

Ninguém vai para a frente se não abrir mão do orgulho.

Aprendam com este exemplo:

Ao aproximar-se do balcão da receção de um hotel, um homem, ao virar-se, esbarra o cotovelo no seio de uma linda mulher.

Meio sem graça, meio envergonhado, ele diz: “Mil desculpas. Se o seu coração for tão macio como o seu seio é, tenho a certeza de que me perdoará.”

Responde a mulher:

“E se o seu p*nis for tão duro como o seu cotovelo, o meu quarto é o 1221.”

Isto sim, é saber perdoar!