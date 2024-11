MEO reage à DIGI! Em alguns pontos não se está “a comparar maçãs com maçãs”

A DIGI chegou em força ao nosso país e o primeiro trunfo usado foram os preços. A diferença para outras operadoras é significativa, mas é preciso analisar tudo. Recentemente a CEO da MEO, Ana Figueiredo, comentou a chegada da DIGI ao nosso país.

MEO considera que concorrência é "sempre saudável"

Depois do CEO da NOS, agora foi a vez de Ana Figueiredo comentar a entrada da DIGI no mercado nacional. Segundo o jornal de Negócios, a presidente executiva da MEO diz que vai remeter comentários sobre uma eventual alteração de tarifários para o "momento certo". Quanto aos preços baixos da DIGI, defende que em alguns pontos não se está "a comparar maçãs com maçãs".

Segundo Ana Figueiredo...

Se há empresa neste país que está habituada a competir, somos nós. Fomos o incumbente e desde que o mercado foi liberalizado [em 1996] já assistimos a vários concorrentes a entrar e sair. E houve uma coisa que se manteve: a Meo como líder do setor. Eu acho que os portugueses falam sempre muito do preço dos pacotes, mas se compararem as funcionalidades e a qualidade de serviço vão ver que poucos países estão acima de nós.

Ana Figueiredo referiu que até agora a única variável que viu foi o preço. A CEO da MEO rejeitou ainda que o preço das telecomunicações em Portugal seja superior à média europeia, como os números da Anacom, com base nos dados do Eurostat, chegaram a apontar.