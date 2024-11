Ainda estamos longe da chegada do novo elemento da família Galaxy, mas os rumores sobre este smartphones começam a surgir. Desta vez, a informação apresentada não se foca nas especificações, mas sim no Android. O que foi revelado vem mostrar que o Galaxy S25 pode trazer mudanças na política de atualizações Android da Samsung.

O Galaxy S25 pode trazer mudanças grandes

No início deste ano, a Samsung trouxe inovação em telefones de inteligência artificial para a indústria com a família Samsung Galaxy S24. Outras marcas como a Apple trabalharam de forma aplicada na introdução da inteligência artificial, tendo demorado mais a chegar a esse ponto.

Embora o Samsung Galaxy S24 Ultra fosse apreciado pela sua inteligência artificial, os utilizadores ficaram desconfortáveis ​​com o design. Alegaram ser pouco ergonómico e começaram a esperar pela família Samsung Galaxy S25. As últimas fugas de informação sugerem que a nova série receberá atualizações até ao fim da sua vida.

A Apple oferece 5 anos de suporte de atualização para os seus telefones a partir do ano de lançamento e não fornece suporte de software após atualizações de segurança ocasionais. O mesmo se aplica à Samsung. A Samsung anunciou há alguns anos que iria fornecer 7 anos de suporte de atualização a partir da data de lançamento dos telefones. Mas segundo as últimas afirmações, a empresa está a mudar esta situação com a nova série Galaxy S25.

Política de atualizações Android da Samsung alterada

Com a nova série Samsung Galaxy S25, afirma-se que a política de atualização será válida para toda a vida útil do smartphone, e não limitada a 7 anos. Nesta situação, a Samsung irá suportar até à última atualização compatível do Android para o smartphone. De seguida, continuará a lançar atualizações contínuas de patches de segurança. Espera-se que as atualizações sejam feitas com o método de atualização A/B. A Google revelou este método de atualização A/B em 2016.

De acordo com este método, o novo software de segurança é instalado no telefone enquanto o software existente está a ser executado. O utilizador conclui então a atualização reiniciando o telefone. No entanto, pensa-se que as atualizações do Android serão instaladas manualmente, como acontece agora.

O método de atualização de software A/B não é uma situação de software, mas é fornecido por um hardware instalado dentro do smartphone. Por outras palavras, um telefone não pode receber posteriormente suporte de software A/B com software. A Samsung vem com suporte para a atualização A/B no Samsung Galaxy A55, lançado no início deste ano.