Google lança mais novidades no Android para ser ainda mais seguro

Os proprietários de smartphones Pixel receberam agora a atualização Pixel Drop em março, mas a Google não esquece os restantes utilizadores de smartphones Android. Para isso, está agora a chegar 4 novas funções de segurança para tornar este sistema ainda mais protetor dos utilizadores.

A aplicação de mensagens vai passar a usar a IA para detetar padrões e comportamentos normalmente associados a burlas em mensagens que podem parecer inofensivas. Após receber o alerta, é possível bloquear o correspondente ou denunciar a conversa. O processamento desta função é feito localmente, diretamente no dispositivo.

Esta funcionalidade de Deteção de Fraudes está disponível em inglês nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. A Google quer alargar a sua presença e por isso revelou que outros idiomas e países vão surgir em breve.

A atualização de março do Android parece não se ficar por aqui. Tem também presente uma nova funcionalidade para informar os seus contactos próximos e os familiares sobre a localização do utilizador em tempo real. E isto independentemente de terem um smartphone Android ou outro.

Numa área completamente diferente, o Android Auto adicionou novos jogos e aplicações à sua coleção disponível. Aqui temos novas propostas, como vinham a ser relatadas e que, para passar o tempo no carro. Claro que estas continuam a poder ser somente usadas com o carro estacionado, claro.

Os compradores compulsivos poderão utilizar as novas ferramentas de compras do Chrome para acompanhar as alterações no preço de um artigo e fazer comparações ao longo do tempo. Uma notificação de “Preço baixo” aparecerá no navegador para os produtos rastreados.

Estas são as novidades e as formas que a Google encontrou para tornar o Android ainda mais seguro e capaz de proteger os utilizadores. Muitas estão focadas nesta área e muito em breve vão poder ser usadas, independentemente da marca ou da versão do Android que esteja a ser usada no equipamento do utilizador.