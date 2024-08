Microsoft “caça” falhas exploradas para instalar Windows 11 em PCs sem requisitos mínimos

A questão dos requisitos mínimos da Microsoft para instalar o Windows 11 nos PCs nunca foi bem resolvida. Apesar de existirem, muitos utilizadores procuram e encontram formas de os contornar. Um deles, simples de aplicar e muito usado, foi agora eliminado pela Microsoft, no que parece ser uma “caça” a estas falhas do Windows 11.

Microsoft caça falhas do Windows 11

Quando o Windows 11 foi lançado, havia muita confusão em torno dos requisitos do sistema. Pessoas com PCs bastante robustos foram bloqueadas, mas os requisitos do sistema não tinham em conta apenas a energia. Se o PC não suportasse o TPM 2.0, não era compatível com o Windows 11.

Rapidamente surgiram formas de instalar o Windows 11 em PCs incompatíveis, mas parece que a gigante de Redmond decidiu que é hora de mudar. A Microsoft corrigiu um dos métodos usado para contornar os requisitos do sistema, reduzindo as lacunas usadas para atualizar sem cumprir os requisitos.

Conforme foi detetado agora, a Microsoft começou a corrigir uma exploração que permitia às pessoas evitar a verificação dos requisitos do sistema. Envolveu a adição de “/product server” ao executável de configuração do Windows 11, o que o obrigou a ignorar a verificação de hardware ao instalá-lo num PC incompatível.

The recently released Windows 11 Insider Build 27686 (Dilithium) has patched the "setup.exe /product server" workaround for bypassing the system requirements check. pic.twitter.com/G9Q1v3O1uU — Bob Pony (@TheBobPony) August 15, 2024

Fim do instalar em PCs sem requisitos

Embora este truque já exista há um ano, parece que a Microsoft fartou-se da sua existência. Como reportado por TheBobPony no X, a gigante do software começou a testar uma correção na mais recente build Canary.

O conhecido truque “/product server” já não funciona. É provável que a Microsoft esteja a procurar e a corrigir formas que as pessoas usam para contornar os requisitos do sistema. É importante notar que a correção está atualmente apenas no branch Canary, o que significa que o truque ainda deve funcionar numa versão de lançamento do Windows 11.

Naturalmente que esta não é a única forma de fazer o bypass aos requisitos cada vez mais rigorosos da Microsoft. Outras formas devem ainda funcionar, mas podem estar já na mira dos programadores para serem limitadas ou eliminadas num futuro próximo.