Demasiado parecido com a Apple? Google traz uma mudança à interface do Android Auto

Quase todos os veículos lançados e à venda hoje em dia suportam Apple CarPlay e Android Auto. Embora a maioria das pessoas seja fã do Android Auto, também há muitas que utilizam o CarPlay. A Google agora trouxe uma novidade, que muitos consideram demasiado parecida com o que a Apple tem na Siri.

Foi lançada uma nova atualização pela Google para o Android Auto, que pode ser ativada mesmo em dispositivos de substituição. Parece que a Google se inspirou na Apple para criar esta nova interface do seu assistente pessoal.

Com a atualização lançada agora, a Google incluiu no seu assistente algo muito semelhante ao que temos na Siri. O novo assistente, com o qual podemos conversar por voz e funciona como a aplicação Assistant nos telefones, funciona como o Siri no Apple CarPlay. Na verdade, parece que a Google adotou exatamente o design da Siri.

Ao executar o Android Auto e uma aplicação como o Maps, é mostrado um botão do Assistente com um design redondo na parte inferior do ecrã. A partir daqui pode ativar o Assistente e fazer as perguntas que desejar. Por exemplo, pode pedir indicações, perguntar quanto falta e muito mais.

O assistente, que já estava disponível anteriormente, possui funcionalidades como resumo de mensagens com suporte de inteligência artificial. Oferece ainda a leitura e resposta de mensagens.

No entanto, o assistente Android Auto, cuja interface mudou com a nova atualização, parece ter mudado para um design demasiado parecido com o que a Apple oferece. Toda a imagem associada lembra demasiado a Siri da Apple.

Ainda não é claro em que dispositivos a atualização está disponível, mas pode ser utilizada no Android Auto v12.5. Se quiser utilizar o Assistente, pode clicar nos ícones da aplicação nos botões do volante ou no ícone do microfone do sistema da Google e dizer “Ok Google” no veículo onde o Android Auto está ativo.