Dustwind: Resistance, um jogo tático pós-apocaliptico

Os estúdios Z-Software encontram-se a ultimar os preparativos para o lançamento do seu jogo (campanha standalone), Dustwind: Resistance. trata-se de titulo com jogabilidade tática, passada num futuro pós apocalíptico. Venham saber mais...

Os estúdios alemães Z-Software, estão a preparar o lançamento de Dustwind: Resistance, uma standalone story campaign assente nas mecãnicas e universo de Dustwind – The Last Resort.

Dustwind: Resistance é um jogo de ação, com forte componente tática, revelando uma jogabilidade brutal e em tempo real (com possibilidade de pausa) um cenário pós apocalíptico.

Trata-se de uma experiência singleplayer, sendo o sucessor espiritual de Dustwind – The Last Resort, que concentra a sua mecânica principal em confrontos táticos baseados em esquadrões, uma narrativa corajosa e estilos de jogo flexíveis (permitindo tanto ataques explosivos como ação furtiva).

O jogador vai liderar um esquadrão de sobreviventes, incluindo o seu fiel cão, Diesel, numa luta mortal contra um exército de invasores que ameaçam o seu lar.

Reza a história que Jake era um simples fazendeiro tentando viver uma vida tranquila, até ao momento em que saqueadores invadiram a sua quinta. Na sua missão de sobrevivência, liberdade e justiça, Jake e seu esquadrão devem usar todas as armas e táticas à sua disposição para lutar e recuperar sua terra natal.

Todo e qualquer ação terá de ser ponderada, sendo necessário planear cada movimento, e o uso das armas e habilidades de cada elemento do grupo. Também deverá ser tido em atenção o ambiente circundante, pois cada cenário pode ter vários pontos de vantagem... ou desvantagem.

Qualquer abordagem será permitida e dependerá totalmente do jogador. Usar manobras furtivas, recorrer ao poder de fogo das suas armas, utilizar armadilhas ou recorrer a tecnologia e gadgets. O jogador poderá ainda preparar emboscadas, posicionar torres de defesa e barricadas, e mesmo, esmagar os inimigos com veículos.

Principais features:

Uma nova campanha completa com missões diversificadas e desenhadas "à mão"

Jogabilidade totalmente orientada e otimizada para combate tático

Focado e refinado exclusivamente para jogabilidade single-player

Um interface simplificado para táticas mais suaves a cada momento do combate

Habilidades e mecânicas de jogo novas e renovadas

Atualizações no sistema de personagens para uma personalização mais profunda do esquadrão

Ambientes mais variados, incluindo neve e terras agrícolas

Várias armas exclusivas adicionadas, além de um rebalanceamento completo dos seus poderes de fogo

Dustwind: Resistance será lançado em junho para PC, Xbox Series X e PlayStation 5.