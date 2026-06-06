Apple deixa quatro computadores Mac populares de fora do macOS 27

A Apple confirmou oficialmente quais são os computadores Mac que não vão receber a atualização macOS 27, marcando o fim de uma era para vários utilizadores.

A transição para o Apple Silicon

O macOS 27, futuro sistema operativo dos MacBooks da Apple, promete revolucionar a experiência de utilização com a integração de inteligência artificial (IA), uma Siri renovada e melhorias visuais enormes.

No entanto, estas novidades trazem consigo uma barreira inevitável, deixando alguns equipamentos sem qualquer possibilidade de atualização.

Esta decisão surge na sequência da migração planeada para a arquitetura própria de processadores da marca. Com o macOS 27, a Apple deixará de suportar os modelos equipados com processadores Intel, focando-se exclusivamente nos chips ARM.

Apesar disso, a empresa garante que estes computadores obsoletos continuarão a receber atualizações de segurança durante três anos.

Os quatro modelos de Mac excluídos

A lista de equipamentos que vão ficar limitados ao macOS 26 inclui computadores lançados entre 2019 e 2020. Os utilizadores destes dispositivos não poderão usufruir das novas ferramentas de produtividade.

Os modelos afetados são os seguintes:

MacBook Pro de 13 polegadas (2020, com quatro portas Thunderbolt 3);

MacBook Pro de 16 polegadas (2019);

iMac de 27 polegadas (2020);

Mac Pro (2019).

Desta forma, estes utilizadores ficam privados das novas funcionalidades do sistema operativo. Para facilitar a transição dos programadores, a ferramenta Rosetta continuará ativa no macOS 27, garantindo a compatibilidade de aplicações antigas baseadas em Intel.

Contudo, o foco principal da tecnológica de Cupertino será o ecossistema assente nos chips M1 e superiores, que terão acesso exclusivo às novas capacidades da Apple Intelligence e integração com o Gemini.

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