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Restaurantes podem cobrar preços diferentes a turistas e portugueses?

· Notícias 9 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Ivo says:
    9 de Junho de 2026 às 14:18

    É cada vez mais comum ver preços diferentes para turistas e portugueses em zonas turísticas de Lisboa e Porto. Já vi o mesmo no México e no Japão, mas continuo a achar errado.
    Em Portugal, esta distinção não tem base legal quando se faz apenas pela nacionalidade. Além disso, prejudica a confiança e a imagem do país.
    Turismo sustentável não combina com preços paralelos.

    Responder
  2. João says:
    9 de Junho de 2026 às 14:20

    Ora ora, já me aconteceu várias vezes ao almoçar fora em trabalho…explico que naquele dia estou fora em trabalho e se não têm um menu mais simpático no preço… Claro que sim, faça favor de se sentar… O menu é igual ao que está anunciado mas o preço é português! Legal? Claro que não. No entanto, a nossa carteira agradece pelo que espero que continuem assim e que ressabiado que levantou a questão que seja obrigado no futuro a pagar os preços da tabela.

    Responder
  3. Zec says:
    9 de Junho de 2026 às 14:32

    Os políticos agradecem. Assim podem dizer que o turismo gerou X milhões a Portugal.

    Responder
  4. Gringo Bandido says:
    9 de Junho de 2026 às 14:38

    Afinal existe ideias para atenuar a pobreza, é aplicar.

    Responder
  5. Fagrante says:
    9 de Junho de 2026 às 14:43

    É para extorquir americanos

    Responder
  6. Pois says:
    9 de Junho de 2026 às 14:52

    Portugueses bebem água, os outros Water. Claro que o preço não é o mesmo

    Responder
  7. Grunho says:
    9 de Junho de 2026 às 15:06

    O que se vê por aí é precisamente o contrário: tratar gringos como príncipes e indígenas como pessoas cuja cor estamos legalmente impedidos de dizer. Vais a um qualquer restaurante rasca e o criado vai logo atender o gringo que acabou de chegar e deixa-te a secar durante horas. Os algarvios são peritos nisso. Estão muitos furos abaixo de rafeiro. Por isso sou 100% a favor de preços diferenciados para gringos e nacionais. É da maneira que o que fazem os desprezíveis algarvios fica justificado.

    Responder
  8. Max says:
    9 de Junho de 2026 às 15:10

    E, por exemplo, nas casa de fados, a diferença de preço entre os “cabritos”, os que são esfolados, nacionais ou estrangeiro, e os habituais, que estão lá para compor/encher a casa – é legal ou ilegal?

    Responder
  9. Alex says:
    9 de Junho de 2026 às 15:28

    Não podem mas deviam poder que eu não sou obrigado a pagar 5€ por um café porque veio uma bandalheira de americanos para cá viver e aumentar os preços

    Responder

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