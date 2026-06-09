Restaurantes podem cobrar preços diferentes a turistas e portugueses?
Pagar menos num café ou restaurante por ser português pode parecer uma boa ideia, mas a prática é ilegal e pode ser denunciada.
A dúvida surgiu com um café. Um leitor do Polígrafo contou que, num quiosque no centro de Lisboa, o preço afixado para o expresso era de 1,80 euros. No momento de pagar, o funcionário informou-o de que, por ser português, o café ficaria a 90 cêntimos: metade do valor.
A explicação, que deixou o leitor confuso, foi que o preço tabelado era para turistas.
Isto é legal?
Em Portugal, a prática de cobrar preços diferentes com base na nacionalidade ou residência do cliente não tem qualquer sustentação legal, nem mesmo quando os preços diferenciados estão afixados de forma visível.
O artigo 135.º do Decreto-Lei nº 10/2015, de 16 de janeiro, obriga todos os estabelecimentos de restauração e bebidas a afixar os preços de forma clara e legível.
Contudo, isso não torna legítima a diferenciação por nacionalidade, apenas regula a forma como os preços devem ser comunicados.
Segundo a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO), a lei permite que os preços variem consoante o espaço, por exemplo, entre esplanada e sala interior, desde que devidamente indicado.
Já a diferenciação com base na nacionalidade ou residência do cliente não está prevista na lei e pode até configurar uma prática discriminatória.
Ao Polígrafo, a DECO sublinhou ainda que esta situação "pode e deve ser denunciada à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE)".
A legislação europeia também proíbe
A questão não se fica pelo quadro legal português. O Regulamento (UE) 2018/302 proíbe expressamente a aplicação de condições diferentes de acesso a bens e serviços com base na nacionalidade ou no local de residência, e isso inclui serviços prestados em espaços físicos como restaurantes e cafés.
Apesar de a lei não prever qualquer diferenciação entre nacionalidades, a prática não é nova. Em agosto de 2024, o Expresso já havia relatado que vários restaurantes da Baixa de Lisboa recorriam a esta estratégia para atrair turistas sem afastar a clientela local.
É cada vez mais comum ver preços diferentes para turistas e portugueses em zonas turísticas de Lisboa e Porto. Já vi o mesmo no México e no Japão, mas continuo a achar errado.
Em Portugal, esta distinção não tem base legal quando se faz apenas pela nacionalidade. Além disso, prejudica a confiança e a imagem do país.
Turismo sustentável não combina com preços paralelos.
Ora ora, já me aconteceu várias vezes ao almoçar fora em trabalho…explico que naquele dia estou fora em trabalho e se não têm um menu mais simpático no preço… Claro que sim, faça favor de se sentar… O menu é igual ao que está anunciado mas o preço é português! Legal? Claro que não. No entanto, a nossa carteira agradece pelo que espero que continuem assim e que ressabiado que levantou a questão que seja obrigado no futuro a pagar os preços da tabela.
Os políticos agradecem. Assim podem dizer que o turismo gerou X milhões a Portugal.
Afinal existe ideias para atenuar a pobreza, é aplicar.
É para extorquir americanos
Portugueses bebem água, os outros Water. Claro que o preço não é o mesmo
O que se vê por aí é precisamente o contrário: tratar gringos como príncipes e indígenas como pessoas cuja cor estamos legalmente impedidos de dizer. Vais a um qualquer restaurante rasca e o criado vai logo atender o gringo que acabou de chegar e deixa-te a secar durante horas. Os algarvios são peritos nisso. Estão muitos furos abaixo de rafeiro. Por isso sou 100% a favor de preços diferenciados para gringos e nacionais. É da maneira que o que fazem os desprezíveis algarvios fica justificado.
E, por exemplo, nas casa de fados, a diferença de preço entre os “cabritos”, os que são esfolados, nacionais ou estrangeiro, e os habituais, que estão lá para compor/encher a casa – é legal ou ilegal?
Não podem mas deviam poder que eu não sou obrigado a pagar 5€ por um café porque veio uma bandalheira de americanos para cá viver e aumentar os preços