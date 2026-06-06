Dashlane: ataque de força bruta rouba cofres cifrados de passwords
A Dashlane, uma das plataformas mais conhecidas de gestão de passwords, revelou recentemente que foi alvo de um ataque de força bruta direcionado a contas de utilizadores.
O incidente ocorreu no final de maio de 2026 e envolveu um elevado volume de tentativas automatizadas para comprometer o processo de registo de novos dispositivos nas contas afetadas. Segundo a empresa, o objetivo dos atacantes passava por explorar o sistema de verificação de identidade e adicionar dispositivos não autorizados.
Dashlane: Ataque visou autenticação e registo de dispositivos
De acordo com a informação divulgada pela Dashlane, os atacantes exploraram o fluxo de registo de novos dispositivos, que normalmente exige a introdução de um código de verificação de 6 dígitos enviado por email ou gerado por uma aplicação de autenticação.
Ao multiplicar estas tentativas em larga escala, o sistema de segurança da plataforma acabou por reagir automaticamente, bloqueando várias contas de utilizadores para evitar acessos indevidos.
Cofres encriptados de alguns utilizadores foram acedidos
Apesar de a Dashlane garantir que os seus sistemas internos não foram comprometidos, a empresa confirmou que os atacantes conseguiram descarregar cópias encriptadas dos cofres de menos de 20 utilizadores de planos pessoais.
A empresa sublinha, no entanto, que estes dados permanecem protegidos por encriptação forte e só podem ser acedidos com a palavra-passe mestra de cada utilizador.
Recomendações da Dashlane
Como medidas preventivas, a Dashlane recomenda aos utilizadores:
- Rever dispositivos ligados à conta e remover os desconhecidos
- Garantir que a autenticação de dois fatores está ativa
- Utilizar uma palavra-passe mestra forte e única