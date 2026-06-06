Fãs de tecnologia, esta série é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. A sugestão de hoje é particularmente boa para aqueles que preferem as séries mais curtas.

Devs | 7,6/10 ⭐

A história acompanha Lily Chan, uma engenheira de software que trabalha numa poderosa empresa tecnológica e se vê envolvida num mistério após o desaparecimento do seu namorado.

À medida que a investigação avança, a protagonista descobre a existência de um projeto secreto chamado Devs, cuja verdadeira natureza desafia as noções convencionais de realidade, causalidade e livre-arbítrio.

Um dos aspetos a destacar da série é a forma como combina conceitos científicos com reflexões existenciais.