Fãs de tecnologia, este documentário é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. A sugestão de hoje diz respeito a um documentário que, embora seja de 2017, poderá ter escapado a muitos leitores e, claro, fãs de tecnologia.

AlphaGo | 7,8/10 ⭐

Uma das maiores descobertas no campo da Inteligência Artificial (IA) foi transformada num documentário.

De nome AlphaGo, mostra como um algoritmo aprende a jogar o antigo jogo de tabuleiro chinês Go a um nível sobre-humano.

O algoritmo foi criado por uma equipa de investigadores, em Londres, que trabalha para um laboratório de IA chamado DeepMind, adquirido pela Google, em 2014.

O documentário mostra o sul-coreano Lee Sedol, campeão mundial de Go, a enfrentar um algoritmo num torneio de cinco jogos, em Seul.

Ele espera vencer a máquina por 5-0 ou 4-1, no mínimo, mas perde todas as rondas, exceto uma, ficando completamente perplexo.