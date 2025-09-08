Novidades no Prime Video para setembro de 2025

Para a larga maioria das pessoas, as férias já terminaram e, a partir de agora, os fins de semana serão a melhor desculpa para uma tarde de cinema. Em setembro, o catálogo do Prime Video volta a crescer, com estreias de filmes e séries.

Além das várias estreias gratuitas, o Prime Video traz, este mês, filmes como Smurfs: O Grande Filme; Sei o Que Fizeste no Verão Passado; e Como Treinares o Teu Dragão, disponíveis para compra ou aluguer.

Em matéria de séries, entre os títulos pagos estão histórias como a The Rookie, a de Guerra dos Tronos e a de Landman.

Dia 1 - The Runarounds (série)

Uma banda de liceu com alunos acabados de se formar tenta alcançar a fama e sucesso na indústria musical.

Dia 3 - Ice Road: Vengeance (filme)

No Nepal, Mike decide espalhar as cinzas do seu irmão no Everest, mas, juntamente com o guia de montanha, acaba por se ver a lutar contra mercenários, para salvar outros viajantes e proteger as terras.

Dia 10 - The Girlfriend (série)

A vida idílica de Laura é destruída quando a nova namorada do seu filho parece suspeita.

Determinada a protegê-lo, as ações de Laura perdem o controlo, surgindo a questão: está ela a ser cautelosa de forma justificável ou consumida pela paranoia?

Dia 11 - Isto Acaba Aqui (filme)

Quando o seu primeiro amor reaparece, uma mulher vê o relacionamento com um neurocirurgião charmoso, mas abusivo, abalado e percebe que terá de confiar na sua força para tomar uma decisão impossível sobre o futuro.

Dia 12 - Reagan (filme)

Um drama baseado na vida de Ronald Reagan, desde a sua infância até ao seu mandato na Casa Branca.

Dia 12 - The Strangers 1 (filme)

Uma jovem viaja para o campo com o seu namorado para começar uma nova vida.

Quando o seu carro avaria, o casal é forçado a pernoitar numa casa isolada, onde serão aterrorizados até ao amanhecer por três estranhos mascarados.

Dia 14 - Harold e o Lápis Mágico (filme)

No interior do seu livro, o aventureiro Harold consegue dar vida a qualquer coisa simplesmente desenhando-a.

Após crescer e sair das páginas do livro para o mundo físico, Harold descobre que tem muito a aprender sobre a realidade.

Dia 17 - GEN V: 2.ª Temporada (série)

Na segunda temporada, um novo curso entra em vigor. Enquanto o resto da América se ajusta ao punho de ferro de Homelander, na Universidade Godolkin, o misterioso novo diretor promove um plano de estudos que promete tornar os alunos mais poderosos do que nunca.

Cate e Sam são celebrados como heróis, enquanto Marie, Jordan e Emma voltam relutantemente para a faculdade, com o peso de meses de trauma e perda.

Dia 19 - Arthur The King (filme)

Um aventureiro adota um cão de rua chamado Arthur para acompanhá-lo numa corrida de resistência épica.

Dia 19 - The Great Escaper (filme)

Bernard Jordan foge do lar de idosos para assistir ao 70.º aniversário do desembarque do Dia D, em França.

Dia 24 - Hotel Costiera (série)

Daniel De Luca é um ex-fuzileiro de origens italianas que regressa a Itália, à terra da sua infância, e decide resolver os problemas de um dos hotéis mais luxuosos do mundo, localizado na espetacular costa de Positano.

Dia 28 - Afraid (filme)

A família Pike é escolhida para testar um novo dispositivo doméstico: uma assistente digital chamada AIA.

A AIA aprende os comportamentos da família e começa a antecipar as suas necessidades. E pode garantir que nada — e ninguém — esteja no caminho da sua família.