Mais de 400 km de autonomia em 5 minutos: novo carregador da BYD não é só marketing?

Se dúvidas havia sobre a tecnologia da BYD que prometia carregamentos ultrarrápidos, eliminando a chamada range anxiety, um teste documentado em vídeo parece responder-lhes: mais de 400 km de autonomia recarregados em apenas cinco minutos numa unidade de série.

Disponível comercialmente na China e, em breve, na Europa, o sistema de 1 MW da BYD já está a ser testado pelos primeiros meios de comunicação internacionais. Os sortudos têm verificado em primeira mão como funciona o carregador mais rápido do mundo.

Durante uma sessão de carregamento documentada pelo canal EV.com, foram atingidas potências de pico superiores a 1000 kW. Estes valores eram, até agora, teóricos e suscitavam ceticismo.

Contudo, a BYD parece ter conseguido mais de 400 km de autonomia recarregados em apenas cinco minutos numa unidade de série.

[Vídeo original]

O órgão de comunicação automóvel utilizou um Tang L EV, um SUV elétrico equipado com uma bateria LFP de 100 kWh baseada na nova plataforma Super E da BYD.

Esta arquitetura não foi apenas concebida para carregar a grande velocidades, mas para manter a integridade da bateria sem necessidade de refrigeração líquida adicional ou soluções experimentais.

Em condições reais, sob temperaturas ambientes de quase 40 graus, o sistema conseguiu manter uma potência de carga sustentada em torno de 1000 kW entre 6% e 25% de carga.

Durante esse período, a velocidade de recarga foi de 2 km por segundo, e a bateria atingiu 70% em apenas seis minutos. A partir daí, como é habitual, a potência diminuiu progressivamente até estabilizar entre 600 e 850 kW.

Ainda que mais lentos, estes valores continuam a ser superiores aos carregadores que se encontram por cá, atualmente.

BYD oferece duas tomadas para carregamento ainda mais rápido

Indo além da notável velocidade de carregamento, o sistema incorpora duas tomadas de carregamento rápido que permitem conectar o carro a dois carregadores em simultâneo, duplicando a capacidade.

Apesar da agressividade da carga e descarga, a BYD promete que a bateria mantém a garantia de outros modelos da marca, graças a um sistema térmico que evita degradações prematuras.

Com a tecnologia funcional e a ser implementada na China — com 500 estações previstas nesta primeira fase —, são ainda poucos os modelos capazes de aproveitar todo o potencial destes carregadores.

Ainda assim, conhecer a capacidade real da tecnologia e perceber que carregamentos ultrarrápidos são possíveis potencializa a esperança na mobilidade elétrica, que tem como um dos principais problemas a velocidade de carregamento dos veículos.

De facto, para a BYD, na voz da sua vice-presidente, Stella Li, a chave do sucesso dos elétricos não está na autonomia, mas na velocidade de recarga.