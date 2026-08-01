Novidades no Prime Video para agosto de 2026

Mais um mês de novidades e, em agosto, muitos são os que poderão aproveitar o conforto do sofá para escapar ao calor que se faz sentir lá fora. Se os planos passarem por fugir ao sol, eis as muitas opções que chegam, este mês, à plataforma de streaming da Amazon.

Além das novidades gratuitas, o Prime Video recebe, também, novidades para comprar ou alugar, nomeadamente os filmes Scary Movie (2026) e Obsession; e as séries Dutton Ranch, com a 1.ª temporada, e House of the Dragon, com o terceiro capítulo.

No âmbito do desporto, o Prime vai exibir jogos da Women's National Basketball Association (WNBA).

📅 Calendário WNBA 7 de agosto - Las Vegas Aces vs. Indiana Fever

7 de agosto - Los Angeles Sparks vs. Minnesota Lynx

14 de agosto - Los Angeles Sparks vs. New York Liberty

14 de agosto - Washington Mystics vs. Las Vegas Aces

21 de agosto - Indiana Fever vs. Dallas Wings

21 de agosto - Atlanta Dream vs. Los Angeles Sparks

23 de agosto - Indiana Fever vs. New York Liberty

23 de agosto - Connecticut Sun vs. Los Angeles Sparks

28 de agosto - Golden State Valkyries vs. New York Liberty

28 de agosto - Washington Mystics vs. Phoenix Mercury

Dia 1 - Chicago P.D. - Distrito 21 (série)

A série acompanha os agentes da 21.ª Esquadra de Chicago, desde os polícias de patrulha à Unidade de Informações de elite, enquanto enfrentam diariamente o crime para manter a cidade segura.

Dia 3 - Nosferatu (filme)

Um conto gótico sobre a obsessão entre uma jovem atormentada e o aterrador vampiro que se apaixona por ela, deixando um rasto de horror.

Dia 5 - Sterling Point (série)

Criada em Nova Iorque com o seu irmão gémeo e o seu carinhoso pai adotivo, a vida de Annie sofre uma reviravolta quando herda a ilha do seu misterioso avô no Canadá. Lá, encontra novos amigos, romances em ascensão e segredos de família nunca antes revelados

Dia 6 - Shadow Force - Perseguidos (filme)

Um casal separado, com uma recompensa pelas suas cabeças, é obrigado a fugir com o filho para escapar à antiga unidade secreta para a qual trabalhava, agora encarregada de os eliminar.

Dia 6 - A Vida de Chuck (filme)

Uma história emocionante e original que acompanha três fases da vida de Charles Krantz, um homem aparentemente comum.

Dia 7 - Emmanuelle (filme)

Em busca de um prazer perdido, Emmanuelle viaja sozinha até Hong Kong em trabalho. Nesta cidade vibrante e sensual, entrega-se a encontros intensos e a novas experiências que transformarão a sua perspetiva sobre a vida.

Dia 7 - Corrida dos Bichos (filme)

Ambientado num Rio de Janeiro de um futuro próximo, o filme transforma uma das cidades mais emblemáticas do mundo numa sociedade brutal, marcada por profundas desigualdades sociais.

Nesta nova realidade, uma das principais formas de entretenimento é a Corrida dos Bichos, uma competição mortal em que membros da elite, conhecidos como Jogadores, controlam remotamente concorrentes empobrecidos, os Bichos, que arriscam a vida por um prémio capaz de mudar para sempre o seu destino.

Dia 12 - Reacher: 4.ª Temporada (série)

Baseada em Gone Tomorrow, de Lee Child, a quarta temporada acompanha Jack Reacher (Alan Ritchson) depois de um encontro no metro correr tragicamente mal e o envolver num jogo mortal contra adversários ligados aos mais altos círculos do poder.

Dia 13 - The Long Walk (filme)

Um grupo de adolescentes participa na "Longa Caminhada", uma competição anual onde têm de manter um ritmo constante de marcha ou serão mortos.

Dia 14 - In the Lost Lands (filme)

Uma rainha envia a poderosa e temida feiticeira Gray Alys às terras assombradas de Lost Lands em busca de um poder mágico. Acompanhada pelo errante Boyce, terá de enfrentar homens e demónios para sobreviver.

Dia 14 - Normal (filme)

Um xerife interino de uma pequena cidade desvenda segredos sombrios na sequência de um assalto a um banco local.

Dia 14 - The Room Next Door (filme)

Ingrid e Martha foram grandes amigas na juventude, quando trabalhavam na mesma revista. Anos depois de perderem o contacto, reencontram-se numa situação extrema, mas inesperadamente terna.

Dia 16 - My Penguin Friend (filme)

Inspirado numa história verídica, acompanha a amizade improvável entre um pescador de coração partido e um pinguim resgatado de um derrame de petróleo, cuja ligação se revela mais forte do que a distância do oceano.

Dia 17 - Wolf Man (filme)

Uma família isolada numa quinta remota é atacada por uma criatura invisível. À medida que a noite avança, o pai começa a transformar-se em algo irreconhecível.

Dia 19 - Eden (filme)

Baseado numa história verídica, acompanha um grupo de forasteiros que se instala numa ilha remota, onde depressa descobre que a maior ameaça não é o clima implacável nem a vida selvagem, mas eles próprios.

Dia 19 - Is God Is (filme)

Duas irmãs embarcam numa jornada de vingança, enfrentando um passado familiar conturbado que as levará aos seus limites.

Dia 20 - Maria (filme)

Nos últimos dias da sua vida, na Paris dos anos 70, Maria Callas, a maior cantora de ópera do mundo, confronta-se com a sua identidade e o legado que deixa para trás.

Dia 21 - Roofman (filme)

Um criminoso carismático, em fuga da polícia, esconde-se num espaço secreto de uma loja de brinquedos, onde assume uma nova identidade e se envolve com uma funcionária numa relação tão improvável quanto arriscada.

Dia 21 - The Surfer (filme)

Um homem regressa à praia onde cresceu, na Austrália, mas vê-se envolvido numa luta pela sobrevivência após entrar em conflito com um grupo local conhecido como os Bay Boys.

Dia 24 - The Brutalist (filme)

Em 1947, um arquiteto visionário foge da Europa do pós-guerra em busca de um futuro melhor nos Estados Unidos, onde um cliente abastado mudará a sua vida para sempre.

Dia 26 - The Last Sunrise (série)

Baseado no aclamado romance, The Last Sunrise acompanha Ry, uma estudante universitária com uma doença crónica, durante um verão em Maiorca com a mãe. Ao apaixonar-se inesperadamente por Julián, Ry começa a viver o presente, mas o agravamento do seu estado de saúde e segredos familiares há muito escondidos ameaçam mudar tudo antes do fim do verão.

Dia 27 - Baby Girl (filme)

Uma criança desaparece de um hospital e um funcionário torna-se o principal suspeito. Enquanto foge, inicia-se uma busca pela rapariga desaparecida.

Dia 28 - Guns Up (filme)

Quando a sua última missão para a máfia corre mal, um ex-polícia tem apenas uma noite para tirar a família da cidade antes que o matem.