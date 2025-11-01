Novidades no Prime Video para novembro de 2025

Com os dias mais curtos e a chuva lá fora, as tardes de cinema já são perfeitamente aceitáveis. No Prime Video, novembro chega repleto de estreias, para não faltarem as ideias, com especial destaque para histórias portuguesas.

Além das estreias incluídas no plano para este mês de novembro, o Prime Video disponibilizou, também, conteúdos para compra ou aluguer: 3.ª temporada da série The White Lotus; os filmes Ninguém 2 e Eddington; e a 2.ª temporada da série The Last of Us.

Recorde-se que, nesta temporada 2025-26, os membros Prime Video, em Portugal, têm acesso exclusivo aos da época regular para a temporada da NBA e, também, NBA Berlin e London Games. O primeiro jogo de novembro acontece no dia 2.

Novembro - Ninguém Como Tu (série)

O remake desta novela de sucesso vai retratar a luta permanente pela conquista dos sonhos que dão sentido à existência humana.

Para a inescrupulosa Luísa Albuquerque é para isso que o dinheiro serve: realizar sonhos. Até ao dia em que recebe uma sentença fatal: tem apenas um ano de vida.

Perante a revelação de que, afinal, o mais importante o dinheiro não compra, até onde é que será capaz de ir para encontrar a felicidade e o amor que guiam a vida?

Dia 1 - Exorcismo Sagrado (filme)

Um padre americano no México é possuído por um demónio durante um exorcismo e comete um terrível sacrilégio. Dezoito anos depois, as consequências desse pecado regressam para o assombrar.

Dia 5 - O Predador: A Caçada (filme)

Há 300 anos, no território da Nação Comanche, a guerreira Naru luta para proteger a sua tribo de um dos primeiros Predadores a chegar à Terra.

Dia 6 - Maxton Hall: 2.ª Temporada (série)

Aqueles que voam alto também podem cair... Depois de uma noite apaixonada em Oxford e com o maior objetivo das suas vidas ao seu alcance, tudo parece perfeito para Ruby, mas um acontecimento dramático na família de James muda tudo, fazendo-o descer das nuvens e enfrentar a dura realidade.

Dia 7 - Tatsuki Fujimoto 17-26 (série)

Uma adaptação de histórias curtas do autor, explorando temas sombrios e surreais com personagens únicos.

Cada episódio apresenta uma narrativa independente, revelando o estilo criativo e ousado de Fujimoto.

Dia 7 - Balas & Bolinhos: Só Mais uma Coisa (filme)

Culatra, Rato e Tone são forçados a regressar à casa dos pais, onde tentam novamente agarrar a oportunidade das suas vidas.

No entanto, tudo se complica quando este reencontro se transforma numa verdadeira confusão.

Dia 10 - Família Batman (série)

Acompanha Batman, Alfred e o jovem Damian Wayne enquanto vivem com um grupo inesperado de novos colegas de casa e protegem a cidade de Gotham.

Dia 11 - Malícia (série)

Após a sua libertação da prisão, Hugo Lopez, o líder psicopata da seita The Sons of Saturn, começa a atormentar o ex-polícia cuja filha matou há três anos.

Dia 12 - Playdate (filme)

Quando Brian (Kevin James) - um contabilista recentemente desempregado - decide encontrar-se com Jeff (Alan Ritchson) - um pai a tempo inteiro - e os seus filhos, espera por uma tarde tranquila de conversa e jogos de futebol.

No entanto, vê-se envolvido numa luta caótica pela sobrevivência, enquanto são perseguidos por um grupo implacável de mercenários.

Dia 14 - O Pátio da Saudade (filme)

Vanessa herda um teatro em ruínas e, com a ajuda dos amigos, tenta devolver-lhe o esplendor de outros tempos. Porém, o dono de um teatro rival fará de tudo para destruir o seu sonho.

Dia 18 - Zona de Risco (filme)

Um piloto de drone e um jovem oficial das Forças Aéreas são as únicas esperanças numa emboscada nas Filipinas.

Têm 48 horas para resgatar os soldados antes que a missão se transforme num desastre.

Dia 19 - The Mighty Nein (série)

Acompanha um grupo de criminosos e desajustados que são os únicos capazes de impedir que o reino mergulhe no caos, quando um artefato capaz de mudar a realidade cai nas mãos erradas.

Dia 21 - Lee (filme)

A correspondente de guerra Lee Miller viaja para as linhas da frente da Segunda Guerra Mundial para revelar as verdades ocultas do Terceiro Reich.

Contudo, na sequência da traição, um acerto de contas ameaça expor segredos do seu próprio passado.

Dia 26 - She Rides Shotgun (filme)

Uma rapariga marcada para morrer precisa de lutar e roubar para sobreviver, aprendendo com o homem mais assustador que conhece - o seu pai. Uma adaptação do premiado romance de Jordan Harper.

Dia 28 - Venom: A Última Dança (filme)

Eddie Brock e Venom enfrentam uma decisão devastadora enquanto são perseguidos por forças militares e monstros alienígenas do planeta natal de Venom.