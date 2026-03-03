Poeiras do Saara chegam a Portugal esta terça-feira

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), após as tempestades das últimas semanas prevê-se a chegada de poeiras provenientes do deserto do Saara, a partir de terça-feira no continente, depois de passarem pela Madeira.

Uma nova massa de poeiras provenientes do Deserto do Saara está a caminho da Península Ibérica e deverá afetar Portugal nos próximos dias. O fenómeno pode também estender-se a outras regiões do sul da Europa, dependendo da evolução das correntes atmosféricas.

Estas partículas podem deixar o céu mais opaco e afetar a qualidade do ar. O IPMA recomenda especial cuidado a idosos, crianças e pessoas com doenças respiratórias ou cardiovasculares, evitando atividades ao ar livre e reforçando a hidratação.