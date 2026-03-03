Poeiras do Saara chegam a Portugal esta terça-feira
Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), após as tempestades das últimas semanas prevê-se a chegada de poeiras provenientes do deserto do Saara, a partir de terça-feira no continente, depois de passarem pela Madeira.
Uma nova massa de poeiras provenientes do Deserto do Saara está a caminho da Península Ibérica e deverá afetar Portugal nos próximos dias. O fenómeno pode também estender-se a outras regiões do sul da Europa, dependendo da evolução das correntes atmosféricas.
Estas partículas podem deixar o céu mais opaco e afetar a qualidade do ar. O IPMA recomenda especial cuidado a idosos, crianças e pessoas com doenças respiratórias ou cardiovasculares, evitando atividades ao ar livre e reforçando a hidratação.
Como é habitual nestes fenómenos, a intensidade poderá variar ao longo dos dias. Acompanhar as previsões meteorológicas e os índices de qualidade do ar será essencial para perceber o real impacto em cada região.
QualAR: saiba já como está a qualidade do AR na sua zona
Em Portugal, há um serviço que monitoriza a qualidade do ar. Essa informação pode ser consultada pela Agência Portuguesa do Ambiente (QualAR - Qualidade do AR) ou a App QualAr.
Acedendo ao portal, é possível saber de imediato a qualidade do ar numa determinada zona. O utilizador pode ver ainda um histórico diário, mensal e anual por zona. Pode escolher a estação e tipo de estação, assim como o tipo de área.
