Novidades Playstation Plus para fevereiro de 2026

O mês já vai a meio mas, não chegará ao fim sem que hajam novidades no catálogo do Playstation Plus. Venham conhecer as novidades do segundo mês do ano.

Já foram dadas a conhecer as novidades do catálogo do Playstation Plus deste mês de fevereiro. Assim sendo, todos os jogadores que tenham subscrições válidas do serviço poderão usufruir gratuitamente de uma nova fornada de jogos.

Encabeçada por títulos como Marvel's Spider-Man 2 ou Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, a lista traz jogos para praticamente todos os gostos. Venham conhecê-los.

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

O catálogo de jogos do PlayStation Plus Extra e Premium passa a apresentar a todos os seus subscritores, a partir do próximo dia 17 de fevereiro a seguinte lista:

Marvel's Spider-Man 2 para a Playstation 5

Test Drive Unlimited Solar Crown para a Playstation 5

Neva para a Playstation 4 e Playstation 5.

Season: A Letter to the Future para a Playstation 4 e Playstation 5

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin para a Playstation 4

Venba para a Playstation 5

Echoes of the End: Enhanced Edition para a Playstation 5

Rugby 25 para a Playstation 4 e Playstation 5

Monster Hunter Stories para a Playstation 4

Por outro lado encontra-se também a chegar a altura de dizer adeus a outros títulos que vão deixar o catálogo, em breve. Ou seja, a partir de 17 de fevereiro, os subscritores de PlayStation Plus Extra e Premium, deixam de ter acesso a WWE 2K25, New World: Aeternum, SaGa Frontier Remastered, Cult of the Lamb, The Ascent, Super Neptunia RPG, Carto, No Straight Roads, Rez Infinite.

Catálogo de clássicos (Premium)

Por outro lado, os subscritores do PlayStation Plus Premium podem contar este mês com o seguinte titulo, para poderem experimentar ao seu prazer:

Disney Pixar Wall-E para a Playstation 4 e Playstation 5 da Playstation 2