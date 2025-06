Re:Burn The Bonfire of Taiwan, uma novela para ser jogada

Re:Burn The Bonfire of Taiwan, a recriação oficial de uma novela de Taiwan, encontra-se em desenvolvimento através da cooperação entre os estúdios Toii Games e a Sanlih E-Television Co. Ainda falta um pouco para o lançamento mas... venham saber um pouco mais.

Os estúdios Toii Games em cooperação com a cadeia televisiva Sanlih E-Television, encontram-se a desenvolver o jogo Re:Burn The Bonfire of Taiwan.

Trata-se de uma novela gráfica que se baseia numa novela real. Com efeito, Re:Burn The Bonfire of Taiwan é a recriação oficialmente licenciada da série The Bonfire of Taiwan, uma novela asiática cuja ação se centra na rivalidade entre duas famílias, marcada por conflitos empresariais e muitos rancores pessoais.

Ao longo da novela, a história vai revelando segredos guardados há muito tempo e teima em explorar temas bastante comuns como, vingança, amor e traição, apresentando personagens que encarnam tanto o conceito tradicional do bem quanto o do mal. Paralelamente ao drama familiar, a série representa ainda lutas de classe social e relacionamentos emocionais.

Este jogo Re:Burn The Bonfire of Taiwan que vai ser lançado mais para o final do ano, tenta reinventar a história e os personagens da série com um estilo propositadamente exagerado, inspirado em anime. As escolhas do jogador e os níveis de afeição dos personagens levam a finais que podem ser os mesmos da série original ou exclusivos do jogo.

Como conteúdo especial, o jogo apresenta algumas cenas-chave da novela original em live action que podem ser desbloqueadas à medida que o jogador avança pelos muitos capítulos.

Com cada capítulo, existe a escolha de se jogar a partir de várias perspectivas e navegar pelo mapa da cidade. Irá enfrentar bosses através de combates ou mesmo através de "batalhas verbais", e poderá usar itens como armas, como por exemplo testes de DNA e acordos de divórcio.

Poderá ainda contar com as habilidades de apoio únicas de outros personagens, e aproveitar escrituras de propriedades e muito mais à medida que o conflito entre famílias rivais se intensifica,

Re:Burn The Bonfire of Taiwan será lançado para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Steam e Microsoft Store no final de 2025, ainda sem data concreta de lançamento.