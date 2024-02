Jogos grátis no Playstation Plus para Fevereiro de 2024

O mês mais pequeno do ano chegou e com ele, chegaram novos títulos ao catálogo do serviço Playstation Plus. Venham conhecer a lista agora dada a conhecer...

Com a chegada de Fevereiro, chegaram também novos jogos à lista de títulos disponibilizados pelo serviço da Sony Playstation, o Playstation Plus.

Dessa forma, para todos os que tenham subscrição válida do serviço, segue a lista de novos jogos, disponíveis a partir de 4 de Março de 2024.

Foamstars

Foamstars, disponível para os jogadores da PlayStation 5 e da PlayStation 4, dá as boas-vindas ao Bath Vegas, o lar das Foamstars: o elenco peculiar e colorido de atletas que participam no Foamsmash. Só quem tiver carisma e habilidade suficientes será coroado Foamstar. Os jogadores poderão participar numa luta de 4 contra 4 e criar batalhas 3D com montanhas de espuma enquanto alteram o terreno ao seu redor. Terão ainda a oportunidade de moldar a paisagem para dar à sua equipa uma vantagem e manter os adversários em alerta.

Rollerdrome

Rollerdrome, disponível também para todos os jogadores da PlayStation 5 e da PlayStation 4, é um jogo híbrido de skate e tiros passado num futuro retro cativante. Um título na terceira pessoa para um jogador que combina na perfeição combates frenéticos com movimentos fluidos para criar uma experiência de ação incomparável. Aqui, os jogadores terão de dominar com estilo nos combates cinematográficos e viscerais, onde ganharão vida ao matar inimigos e munições ao fazer acrobacias.

Steelrising

Por outro lado, em Steelrising, disponível para todos os jogadores da PlayStation 5, em Paris em 1789, a Revolução Francesa foi suprimida com sangue por Louis XVI e o seu implacável exército mecânico. Neste desafiador RPG de ação, para salvar a história, uma misteriosa autómata chamada Aegis deverá confrontar, sozinha, o exército do rei. Aqui, a cidade queima e sangra nas garras do insano rei Louis XVI e a sua violenta legião de autómatos. Aegis, uma obra-prima criada pelo engenheiro Vauxanson para ser a guarda-costas da rainha, deverá salvar a Revolução Francesa.