213 130 000: Porque devemos estar atentos a este número?

Certamente que não sabe qual o número do Banco de Portugal. Acedendo à página oficial, somos informados que é o 213 130 000. Mas devemos estar atentos a eventuais chamadas telefónicas deste número?

Há situações de spoofing do número do Banco de Portugal

O Banco de Portugal tem tomado conhecimento de situações em que cidadãos são contactados por indivíduos que se fazem passar por colaboradores do Banco de Portugal.

É indicado aos visados que as suas contas bancárias foram alvo de phishing e que para salvaguardarem as mesmas devem instalar uma aplicação nos seus dispositivos móveis. Estes contactos são realizados de um número de telefone que imita (spoofing) o número de telefone geral do Banco de Portugal (213 130 000), utilizando assim, indevidamente o nome e a imagem do Banco, revela o Banco de Portugal em comunicado.

O Banco de Portugal aconselha as pessoas a:

não enviarem dinheiro, nem fornecerem dados pessoais, informação bancária ou relativa a cartões de crédito;

não instalarem nenhum tipo de aplicação em dispositivos móveis ou em computadores pessoais;

a pedido de quem declare que representa o Banco de Portugal ou que afirme ter uma relação bancária com o mesmo.

Os utilizadores que identifiquem ou recebam contactos duvidosos que se refiram ao Banco de Portugal, ou que alegadamente sejam da sua proveniência, devem informar imediatamente as autoridades policiais e contactar o Banco de Portugal, por e-mail para info@bportugal.pt ou por telefone, através do 213 130 000.